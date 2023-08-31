WION: после успешной посадки зонда на Луну индийские учёные посылают новую миссию к Солнцу

Осуществив впервые в мире успешную посадку своего зонда вблизи Южного полюса Луны, индийские учёные не планируют на этом останавливаться: в начале сентября стартует новая миссия Aditya-L1 для исследования Солнца. Новая индийская космическая обсерватория должна выйти на гало-орбиту на расстоянии примерно 1,5 млн километров от Земли, чтобы обеспечить постоянный и чёткий обзор для научных наблюдений за Солнцем, передаёт WION.

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO), которые греются в лучах славы после успешной посадки своего зонда на Луну, подготовили всё для того, чтобы совершить новый скачок в освоении космоса. На этот раз Индия присматривается к Солнцу: второго сентября в небеса поднимется ракета-носитель для полярных спутников PSLV C-57 (Polar Satellite Launch Vehicle) в рамках новой миссии Aditya-L1.



Эта индийская миссия, которая направляется к Солнцу, должна достигнуть своей оперативной позиции после путешествия, которое продлится более 120 дней. Она доберётся туда, совершив сложную серию витков вокруг Земли, так называемые манёвры с использованием «гравитационной рогатки», что помогает экономить топливо. Такая же техника была использована для реализации миссий ISRO, которые направлялись на Луну и на Марс.



Космический аппарат планируется вывести на гало-орбиту возле точки Лагранжа L1 в системе Солнце — Земля, на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Он будет находиться там около пяти лет, чтобы наблюдать за звездой.



Но зачем вообще нужно тратить столько времени и энергии ради того, чтобы приблизиться к Солнцу? На борту этого космического корабля будут находиться семь приборов, предназначенных для наблюдения за внешними слоями Солнца.



Время от времени Солнце сотрясают сильные извержения: горячие струи плазмы вырываются с его поверхности, когда интенсивное движение внутри Солнца вступает во взаимодействие с линиями его магнитного поля. Эти волны распространяются в атмосфере на высоту в сотни тысяч километров, а температура при этом достигает 100 миллионов градусов.



Хотя NASA и Европейское космическое агентство ранее уже запускали орбитальные аппараты для изучения Солнца, для Индии это будет первая подобная миссия. И если судить по расстоянию и запланированным экспериментам, осуществить миссию Aditya-L1 будет довольно сложно и рискованно. Однако она обладает большим потенциалом для того, чтобы предоставить ценную информацию о Солнце и его влиянии на Землю.



Репортаж подготовлен корреспондентским бюро WION (World Is One).



Дата выхода в эфир 30 августа 2023 года.