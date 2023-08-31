WION: после успешной посадки зонда на Луну индийские учёные посылают новую миссию к Солнцу

Осуществив впервые в мире успешную посадку своего зонда вблизи Южного полюса Луны, индийские учёные не планируют на этом останавливаться: в начале сентября стартует новая миссия Aditya-L1 для исследования Солнца. Новая индийская космическая обсерватория должна выйти на гало-орбиту на расстоянии примерно 1,5 млн километров от Земли, чтобы обеспечить постоянный и чёткий обзор для научных наблюдений за Солнцем, передаёт WION.
Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO), которые греются в лучах славы после успешной посадки своего зонда на Луну, подготовили всё для того, чтобы совершить новый скачок в освоении космоса. На этот раз Индия присматривается к Солнцу: второго сентября в небеса поднимется ракета-носитель для полярных спутников PSLV C-57 (Polar Satellite Launch Vehicle) в рамках новой миссии Aditya-L1.
Эта индийская миссия, которая направляется к Солнцу, должна достигнуть своей оперативной позиции после путешествия, которое продлится более 120 дней. Она доберётся туда, совершив сложную серию витков вокруг Земли, так называемые манёвры с использованием «гравитационной рогатки», что помогает экономить топливо. Такая же техника была использована для реализации миссий ISRO, которые направлялись на Луну и на Марс.
Космический аппарат планируется вывести на гало-орбиту возле точки Лагранжа L1 в системе Солнце — Земля, на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Он будет находиться там около пяти лет, чтобы наблюдать за звездой.
Но зачем вообще нужно тратить столько времени и энергии ради того, чтобы приблизиться к Солнцу? На борту этого космического корабля будут находиться семь приборов, предназначенных для наблюдения за внешними слоями Солнца.
Время от времени Солнце сотрясают сильные извержения: горячие струи плазмы вырываются с его поверхности, когда интенсивное движение внутри Солнца вступает во взаимодействие с линиями его магнитного поля. Эти волны распространяются в атмосфере на высоту в сотни тысяч километров, а температура при этом достигает 100 миллионов градусов.
Хотя NASA и Европейское космическое агентство ранее уже запускали орбитальные аппараты для изучения Солнца, для Индии это будет первая подобная миссия. И если судить по расстоянию и запланированным экспериментам, осуществить миссию Aditya-L1 будет довольно сложно и рискованно. Однако она обладает большим потенциалом для того, чтобы предоставить ценную информацию о Солнце и его влиянии на Землю.
Репортаж подготовлен корреспондентским бюро WION (World Is One).
Евросоюз так и не смог разблокировать новый транш из Европейского фонда мира на поставки оружия для Украины, власти ЕС надеются, что это удастся сделать на следующей неделе. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент России Владимир Путин открыл самый северный автомобильный мост через Енисей и заявил, что он обеспечит круглогодичную связь с центром золотодобычи — Северо-Енисейским районом Красноярского края.
Кардиолог Московской областной больницы имени профессора Розанова Дмитрий Хохлов напомнил, что чрезмерное употребление поваренной соли может привести к повышению артериального давления, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и другим проблемам со здоровьем.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что его страна благодарна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений и лесных пожаров.
Алла Соловьёва, проректор Тверского ГМУ по реализации нацпроектов и развитию регионального здравоохранения, кандидат медицинских наук, заявила, что здоровый образ жизни включает в себя целый комплекс мероприятий.
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о том, что трансфер защитника Жуниньо Капишабы из бразильского «Брагантино» был заблокирован со стороны австрийской компании Red Bull.
Пока что России не дают гарантий, которые позволили бы возобновить действие зерновой сделки, есть только «обещания стараться активнее» по этому поводу. Всё упирается в то, что решению проблем, которые препятствуют вывозу российских зерна и удобрений, мешает Запад.
Александр Умнов, хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, заявил, что суточная доза кофеина составляет около 250—300 мг.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии Государственного университета просвещения Илья Сенченко заявил, что первыми признаками отита могут быть боль, заложенность или шум в ушах. В таком случае он советует обратиться к специалисту и не заниматься самолечением.
Кардиолог клиники «Евроонко» кандидат медицинских наук Сергей Кадин заявил, что если человек находится в тёплой или жаркой среде, то микрососуды кожи расширяются и срабатывает принцип действия радиатора.