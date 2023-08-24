WION: индийский луноход успешно спустился по трапу и начал исследовать поверхность Луны

Через несколько часов после успешной посадки модуля Vikram вблизи Южного полюса Луны, которая была осуществлена вечером в среду, луноход Pragyan спустился по трапу и приступил к изучению поверхности. В ходе этих исследований в рамках индийской миссии Chandrayaan-3 он должен осуществить серию научных экспериментов, которые призваны помочь учёным лучше понять свойства лунной поверхности, передаёт WION.
Итак, Индия внесла своё имя в историю! Свежие новости про индийскую миссию Chandrayaan-3 после успешной посадки модуля Vikram вблизи Южного полюса Луны: президент Индии Драупади Мурму объявила, что луноход Pragyan был выпущен на лунную поверхность.
Президент Индии Драупади Мурму ранее обратилась к социальным сетям и опубликовала там сообщение о том, что луноход успешно выкатился на поверхность через несколько часов после того, как Vikram произвёл посадку.
Президент Мурму также поздравила всю команду Индийской организации космических исследований (ISRO) с успешным выпуском лунохода. Представители ISRO также подтвердили, что луноход успешно спустился с посадочного модуля по трапу и проехал по поверхности Луны.
Теперь луноход, который был назван в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхая, проведёт день на Луне. Он осуществит серию научных экспериментов, чтобы лучше понять свойства лунной поверхности.
Индийский космический аппарат совершил посадку на неисследованном Южном полюсе Луны в среду вечером. Благодаря чему Индия стала первой страной, совершившей такой выдающийся подвиг.
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