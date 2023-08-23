Guardian: Индия первой в мире посадила аппарат на южном полюсе Луны

Индия стала первой страной, успешно посадившей космический аппарат вблизи южного полюса Луны, сообщает The Guardian. Как передаёт газета, целью миссии является исследование поверхности Луны на предмет обнаружения водяного льда и ценных минералов. Успешное приземление аппарата знаменует собой превращение пятой экономики мира в космическую державу, отмечает издание.

Индия стала первой страной, успешно посадившей космический аппарат вблизи южного полюса Луны, сообщает The Guardian. «Индия на Луне», — так сообщил о посадке аппарата «Чандраян-3» председатель Индийской организации космических исследований Сридхара Паникер Соманатх. «Успешная посадка знаменует собой превращение Индии в космическую державу», — констатирует газета.

Как передаёт издание, за приближением комического аппарата к территории, предположительно содержащей жизненно важные запасы льда и ценных элементов, следили люди со всей страны. В последние дни перед приземлением аппарата индийцев охватила волна нервного возбуждения. В храмах и мечетях проводились специальные молебны за благополучную посадку. На берегах реки Ганг в Варанаси индуистские монахи также благословили миссию и совершили специальные обряды. «На уличных вечеринках в среду вечером индийцы праздновали двойной триумф: они первыми высадились на южном полюсе и четвёртыми — на Луне», — пишет газета.

За несколько минут до приземления спускаемый аппарат выполнил сложный манёвр, снизив скорость с 3730 миль в час почти до нуля и развернувшись из горизонтального положения в вертикальное. Правильный наклон и толчок в этот момент были жизненно важны. Если бы было приложено слишком много силы, спускаемый аппарат опрокинулся бы. Слишком малая сила привела бы к его столкновению с лунной поверхностью в неподходящем месте.

Как напоминает издание, именно этот манёвр не удался во время последнего полёта индийского космического аппарата на Луну в 2019 году. Тогда спускаемый аппарат не смог изменить положение и устремился к поверхности во время заключительной фазы торможения.

«Чандраян-3», что в переводе с санскрита означает «лунный корабль», стартовал с космодрома в Шрихарикоте на юге Индии 14 июля, и ему потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь Луны, чем кораблям «Аполлон» в 1960-х и 1970-х годах, отмечает The Guardian.

Если всё пойдёт по плану, из посадочного модуля по пандусу должен выкатиться ровер, который будет исследовать поверхность Луны в течение двух недель. Аппарат был разработан для того, чтобы делать снимки, проводить эксперименты по геологии и происхождению Земли, а также исследовать наличие водяного льда.

Если лёд будет обнаружен на Луне в значительных количествах, это может позволить будущим пилотируемым миссиям основать там базу, пишет газета. Некоторые учёные полагают, что южный полюс, невидимый с Земли и полный кратеров и впадин, может быть наиболее перспективным местом для будущей базы.

Учитывая, что в прошлом году Индия, обладающая ядерным оружием, стала пятой по величине экономикой в мире, правительство Нарендры Моди стремится продемонстрировать растущий авторитет страны как технологического и космического центра, отмечает издание. Успешная миссия на Луну поможет укрепить популярность действующего премьер-министра в преддверии всеобщих выборов в следующем году.