Diplomat: эксперты называют август «решающим» в космической гонке для России и Индии

В конце августа как Индия, так и Россия попытаются осуществить мягкую посадку своих космических аппаратов на Южном полюсе Луны. Этот месяц станет решающим, поскольку исход обеих миссий будет иметь важные последствия для двух «соперничающих блоков», которые сейчас формируются в космосе, пишет профессор Намрата Госвами в статье для Diplomat.

Конец августа станет «решающим временем» не только для освоения космоса, но также для геополитики и астрополитики (концепции о контроле над космическим пространством), пишет в статье для Diplomat профессор Намрата Госвами, которая специализируется на космической политике, международных отношениях и этнической идентичности. Это связано с тем, что уже в этом месяце как Индия, так и Россия попытаются осуществить мягкую посадку на Южном полюсе Луны.



И исход обеих миссий, по мнению автора, будет иметь важные последствия для двух «соперничающих блоков», которые сейчас формируются в космосе. Дело в том, что местом назначения всех остальных зондов, которые запускали ранее Советский Союз, США и Китай, была либо ближняя к Земле, либо обратная сторона Луны. Однако ещё никогда они не совершали посадку на Южном полюсе Луны, подчёркивается в статье.



В 2019 году Индия попыталась это сделать, однако связь с посадочным модулем в последние несколько секунд была потеряна. Позже было обнаружено, что посадочный модуль Chandrayaan-2 совершил жёсткую посадку и разрушился, напоминает автор. Теперь Индия предприняла новую попытку: её миссия Chandrayaan-3 стартовала 14 июля, выйдя на лунную орбиту 5 августа. Теперь запущенный аппарат совершает серию манёвров, помогающих ему замедлиться перед мягкой посадкой, запланированной на 23 августа.



Российская миссия «Луна-25» стартовала 11 августа. И хотя она была запущена позже, чем индийская, однако вышла на лунную орбиту уже 16 августа — за гораздо более короткий период времени, чем это получилось у Индии, отмечается в статье. Мягкую посадку своего лунного зонда Россия планирует осуществить уже 21 августа, на несколько дней раньше, чем Chandrayaan-3.



Индийскому лунному зонду требуется больше времени из-за его веса и количества потребляемного топлива, поясняет автор. Дело в том, что Chandrayaan-3 весит около 3900 кг. В то время как российская «Луна-25» весит всего 1700 кг, что позволяет ей двигаться быстрее. Кроме того, из-за меньшей вместимости топлива Chandrayaan-3 добирается к Луне по обходному маршруту, в то время как российский зонд летит напрямую. Для японской космической миссии в начале этого года также был выбран обходной маршрут из-за соображений экономии топлива, говорится в статье.



Пока оба зонда лишь готовятся совершить мягкую посадку, ставки аналитиков продолжают расти. Здесь многое поставлено на карту, подчёркивает автор: во-первых, и Индия, и Россия определили Луну как стратегически важное место в рамках своей космической стратегии. Индийская организация космических исследований (ISRO) уже очень давно проявляет повышенный интерес к Луне с целью обнаружения элемента гелий-3, критически важного для ракетного топлива и ядерного синтеза.



У России, с другой стороны, есть богатый советский опыт, когда в период СССР удалось совершить посадку зонда на ближней стороне Луны и доставить образцы лунного грунта на Землю. В 1976 году «Луна-24» стала последним советским зондом, успешно приземлившимся на Луне и доставившим обратно научно важные образцы, отмечается в статье. Однако «Луна-25», несмотря на задержки, была запущена с опережением нынешнего плана.



Сегодня Россия также рассматривает Луну как стратегический фактор в рамках своей космической программы. Она объявила о долгосрочном плане по освоению Луны в 2018 году, включая план трёхэтапного строительства лунной базы в период с 2025 по 2040 год, сообщается в статье. В рамках этого плана первым этапом должен стать лунный орбитальный модуль в 2025 году, второй этап — строительство лунной базы в период с 2025 по 2034 годы, и третий этап — создание комплексной пилотируемой системы исследования Луны к 2040 году.



Кроме того, хотя представители «Роскосмоса» заверили Индию, что оба запуска не помешают друг другу, здесь всё же присутствует элемент прямой конкуренции, считает автор. Если Россия осуществит мягкую посадку на Южном полюсе первой, как это должно произойти по плану — она станет первой страной, которая смогла это сделать, и лишит Индию славы первопроходца. Таким образом, с обеих сторон здесь присутствуют элементы «геополитических и астрополитических амбиций и соперничества», говорится в статье.



Индия и Россия исторически поддерживали сотрудничество в космической сфере, однако в июне этого года Индия подписала инициированные США «соглашения Артемиды» — те самые соглашения, которые подверглись резкой критике со стороны России. Кроме того, согласно новому соглашению с Вашингтоном, индийские астронавты, исторически проходившие подготовку в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, теперь будут тренироваться в Космическом центре имени Джонсона в Техасе.



Индия и США также договорились отправить совместную миссию на Международную космическую станцию в 2024 году, как раз в то время, когда Россия, согласно её предыдущим заявлениям, намерена покинуть МКС.



Россия, со своей стороны, присоединилась в 2021 году к возглавляемому Китаем проекту Международной лунной исследовательской станции (ILRS), целью которого является создание исследовательской базы на Луне к 2036 году. Как и в случае с Индией и США, космическое сотрудничество является частью более масштабного сближения Китая и России, говорится в статье. Причём такое стратегическое сближение происходит в то время, когда Китай стремится утвердить своё военное присутствие на спорных территориях.



Между тем, хотя Россия традиционно является крупным экспортёром оружия в Индию, в последние годы последняя начала осуществлять стратегическую диверсификацию своих закупок — включая, например, поставку военных самолётов Rafale из Франции.



Сближение между Россией и Китаем на фоне обострившейся конфронтации между Китаем и Индией в тот же период имеют важные стратегические последствия для политики Индии в космосе — в частности, для выбора того, с кем она будет сотрудничать. Как считает автор, Индия намерена продемонстрировать смену своей внешнеполитической стратегии и утвердить свою позицию в качестве передовой азиатской державы, причём не только в космической сфере.



Кроме того, обе миссии имеют прямые последствия для наращивания космического потенциала, говорится в статье. Если Индии удастся успешно завершить миссию на Южном полюсе Луны, это будет первая успешная посадка одного из партнёров США в рамках «соглашений Артемиды». В то время как Россия, как уже отмечалось ранее, участвует в реализации возглавляемого Китаем лунного проекта.



Если же и России, и Индии сейчас удастся успешно добраться до Южного полюса — это будет означать, что оба стратегических блока получат возможность доступа к этой стратегически важной области Луны. Также они смогут начать работу по добыче воды, которую в перспективе можно будет превратить в топливо и кислород, чтобы поддерживать будущую промышленность и создавать там постоянные обитаемые станции.



Россия в настоящее время сталкивается с масштабными западными санкциями, включая отмену совместных с Европой лунных исследований. Однако успешная посадка на Южном полюсе Луны послужит сигналом всему миру, что Россия — сила, с которой нужно считаться, когда дело доходит до космического потенциала, отмечается в статье. В то время как для премьер-министра Нарендры Моди успех индийской миссси должен повысить авторитет в преддверии выборов 2024 года.



«Здесь многое висит на волоске, и на следующей неделе Луна будет сиять в центре внимания», — заключает автор. По её мнению, в игру вступают две политические силы: «демократический лунный зонд» Индии конкурирует с «авторитарным» проектом России. Успешная посадка любого из них укрепит эти позиции, ещё больше повысив потенциал этих двух альтернативных соперничающих космических блоков, за процессом формирования которых мы сейчас наблюдаем, говорится в статье.