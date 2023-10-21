19FortyFive: экономическая политика Байдена снижает его шансы на предстоящих президентских выборах

Экономический курс Джо Байдена может стать препятствием для его переизбрания на второй срок, пишет 19FortyFive. Хотя сам президент заявляет, что укротил инфляцию и создал 13 миллионов рабочих мест, на деле цены на товары первой необходимости остаются намного выше, чем во времена президентства Трампа, отмечается в статье.

Опросы показывают, что «байденомика» снижает шансы действующего президента США на переизбрание, констатирует 19FortyFive. Недавний опрос Bloomberg/Morning Consult, к примеру, показал, что 65% американцев не одобряют экономическую политику Байдена.

В Белом доме это следует рассматривать как сигнал тревоги, отмечает издание, напоминая, что последние три президента, которые баллотировались на переизбрание в условиях отстающей экономики, проиграли.

Хотя сам Байден заявляет, что укротил инфляцию и создал 13 млн рабочих мест, на деле цены на товары первой необходимости остаются намного выше, чем во времена президентства Трампа, отмечается в статье.

Экономист Вероник Де Рюжи отмечает, что экономическая политика Байдена сильно ударила по бедным слоям населения. По её словам, несмотря на снижение инфляции в стране по сравнению с пиковыми показателями 2022 года, её уровень всё ещё остаётся высоким. «Инфляция означает, что реальная средняя почасовая заработная плата снижается: американцы могут позволить себе меньше на свои кровно заработанные доллары», — подчёркивает эксперт. Цены на продукты питания, к примеру, выросли на 19,3% с 2021 года, а стоимость жилья — на 16,5%. Цены на бензин тоже повысились.

Что ещё хуже, высокие процентные ставки, ставшие следствием борьбы ФРС с инфляцией, также сильнее всего ударили по бедным людям, отмечает издание.