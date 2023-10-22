Шольц внёс ясность в миграционный вопрос: надо депортировать больше и быстрее
Ясных слов канцлера Шольца не хватает во многих политических вопросах, отмечает немецкий телеканал N-TV. Но в дискуссии о миграции он позволил им прозвучать в интервью журналу Der Spiegel. Те, у кого нет перспектив остаться, должны уехать из страны, а для этого необходимо ужесточить контроль на границах Европы.
Таким образом канцлер Олаф Шольц хочет сократить число беженцев и принять более жёсткие меры в отношении просителей убежища, получивших отказ. «Мы должны, наконец, в массовом порядке депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии, — заявил глава немецкого правительства. — Те, у кого нет перспектив остаться в Германии, поскольку они не могут ссылаться на основания для защиты, должны вернуться назад». Также Шольц добавил: «Мы должны депортировать больше и быстрее».
Канцлер описал более жёсткую линию в отношении так называемой нелегальной миграции. Есть беженцы, которые имеют право на убежище, например, потому что они подвергаются политическим преследованиям — кроме того, совершенно отдельно от этого факта, Германия зависит от иммиграции рабочих. С другой стороны, это означает: «Те, кто не принадлежит ни к одной, ни к другой группе, не могут остаться у нас».
Шольц подчеркнул: «Именно поэтому мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию — её слишком много». Для борьбы с незаконной иммиграцией, по его словам, необходим «целый комплекс мер», включая охрану внешних границ Европы и ужесточение контроля на границах с соседними европейскими странами.
Политик СДПГ также выразил готовность принять предложения федеральных земель по снижению стимулов для нелегальной миграции. Если земли хотят предоставлять льготы в натуральной форме вместо денег или ввести платёжную карту для просителей убежища, федеральное правительство это поддерживает, уверяет Шольц. Кроме того, правильным, с его точки зрения, будет предлагать просителям убежища общественные работы, сообщает N-TV.
Ссылки по теме
-
EurActiv: после убийства шведских фанатов в Брюсселе в ЕС пообещали активнее высылать на родину мигрантов
-
Bild: украинским беженцам скоро придётся самим зарабатывать себе на жизнь в Германии
-
«Это не беженцы, это преступники»: польский депутат осудил «бесхребетных» политиков ЕС за миграционный кризис
-
Politico: американцы считают иммиграционную политику Байдена «недостаточно жёсткой»