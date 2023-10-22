Шольц внёс ясность в миграционный вопрос: надо депортировать больше и быстрее

По многим политическим вопросам ясных слов от канцлера Германии дождаться трудно, утверждает телеканал N-TV. Тем не менее по вопросу иммиграции они прозвучали: Олаф Шольц заявил, что нужно «депортировать больше и быстрее», — тех просителей убежища, кто получил отказ и не имеет права оставаться в стране. Помимо депортации «в массовом порядке» необходимо также ужесточить контроль на границах с соседними европейскими государствами, считает Шольц.

Ясных слов канцлера Шольца не хватает во многих политических вопросах, отмечает немецкий телеканал N-TV. Но в дискуссии о миграции он позволил им прозвучать в интервью журналу Der Spiegel. Те, у кого нет перспектив остаться, должны уехать из страны, а для этого необходимо ужесточить контроль на границах Европы.

Таким образом канцлер Олаф Шольц хочет сократить число беженцев и принять более жёсткие меры в отношении просителей убежища, получивших отказ. «Мы должны, наконец, в массовом порядке депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии, — заявил глава немецкого правительства. — Те, у кого нет перспектив остаться в Германии, поскольку они не могут ссылаться на основания для защиты, должны вернуться назад». Также Шольц добавил: «Мы должны депортировать больше и быстрее».

Канцлер описал более жёсткую линию в отношении так называемой нелегальной миграции. Есть беженцы, которые имеют право на убежище, например, потому что они подвергаются политическим преследованиям — кроме того, совершенно отдельно от этого факта, Германия зависит от иммиграции рабочих. С другой стороны, это означает: «Те, кто не принадлежит ни к одной, ни к другой группе, не могут остаться у нас».

Шольц подчеркнул: «Именно поэтому мы ограничиваем нелегальную миграцию в Германию — её слишком много». Для борьбы с незаконной иммиграцией, по его словам, необходим «целый комплекс мер», включая охрану внешних границ Европы и ужесточение контроля на границах с соседними европейскими странами.

Политик СДПГ также выразил готовность принять предложения федеральных земель по снижению стимулов для нелегальной миграции. Если земли хотят предоставлять льготы в натуральной форме вместо денег или ввести платёжную карту для просителей убежища, федеральное правительство это поддерживает, уверяет Шольц. Кроме того, правильным, с его точки зрения, будет предлагать просителям убежища общественные работы, сообщает N-TV.