EurActiv: после убийства шведских фанатов в Брюсселе в ЕС пообещали активнее высылать на родину мигрантов

В Евросоюзе пообещали усилить безопасность границ и активнее высылать на родину иммигрантов, сообщает EurActiv. Об этих намерениях блок заявил после того, как в понедельник в Брюсселе выходец из Туниса застрелил двух шведских футбольных фанатов.

Лидеры Бельгии и Швеции вместе с главой Еврокомиссии пообещали усилить безопасность границ и активизировать репатриацию иммигрантов после того, как неудавшийся проситель убежища из Туниса в понедельник застрелил в Брюсселе двух шведских футбольных фанатов, сообщает EurActiv.



Как выяснилось, этот уроженец Туниса изначально, в 2011 году, прибыл на итальянский остров Лампедуза, затем жил в Швеции, а потом попросил убежища в Бельгии. Он проиграл дело в 2020 году, и ему было приказано покинуть страну. По закону у него было 30 дней на то, чтобы уехать добровольно. Но это предписание так и не был выполнено, хотя полиция знала об этом человеке.



Этот трагический случай подчеркнул непрекращающиеся трудности, с которыми сталкивается Евросоюз в вопросах миграции и предоставления убежища, в том числе с дырами в сфере безопасности и с невозможностью вернуть на родину тех людей, за которыми не нашли права оставаться в Евросоюзе.



Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что открытая Шенгенская зона не выживет, если внешние границы ЕС не будут лучше защищены от нежелательной иммиграции.



«Если мы не сможем защитить наши общие границы, мы не сможем поддерживать свободное передвижение внутри Европы», — заявил он.



Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо тоже указал на то, что ЕС необходима более эффективная система возвращения нелегальных иммигрантов.



«Именно этим нам нужно заняться. Мы можем сделать это только путём координации усилий», — сказал он.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новое миграционное соглашение ЕС поможет предотвратить подобные ситуации в будущем, поскольку позволит быстрее депортировать тех иностранцев, которых посчитают угрозой безопасности.



Евросоюз уже давно говорит о том, что низкие показатели возвращения мигрантов на родину связаны с нежеланием стран их происхождения принимать людей обратно. По данным Брюсселя, в прошлом году страны — члены ЕС приняли 420 тыс. решений о возвращении иммигрантов, но только 77 тыс. были выполнены, сообщает EurActiv.