Моравецкий: Польше угрожает большая волна миграции, на этот раз с Ближнего Востока

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призывает на референдуме сказать жёсткое «нет» нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, среди которых, по его мнению, точно окажутся исламские боевики, террористы, сотни тысяч молодых мужчин. Одновременно он называет одного из конкурентов на предстоящих выборах — Дональда Туска опасным человеком, который наверняка заполнит Польшу мигрантами в обмен на должность в ЕС, пишет Rzeczpospolita.

«Польше грозит очередная большая волна миграции. На этот раз миграция с Ближнего Востока», — заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он настоятельно призвал поляков принять участие в референдуме 15 октября, в день парламентских выборов, где будут заданы четыре вопроса. Один из них будет звучать следующим образом: «Вы поддерживаете приём тысячи нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и из Африки в соответствии с механизмом принудительного переселения, который навязывает европейская бюрократия?» — сообщает Rzeczpospolita.

Глава польского правительства напомнил о миграционном кризисе 2015–2016 годов, когда едва не приняли аналогичный механизм, а Дональд Туск во главе ЕC грозился штрафами в адрес несогласных государств. Сегодняшний проект миграционного пакта, по словам Моравецкого, предполагает распределение нелегальных иммигрантов по всем государствам-членам. «Давайте теперь представим, дорогие соотечественники, представим: среди этих волн мигрантов будут исламские боевики, террористы, сотни тысяч молодых мужчин, которые мигрируют в Европу», — предупредил он.

Rzeczpospolita обращает внимание на то, что Моравецкий в очередной раз не указал, что страны ЕС, подвергшиеся миграционному давлению с иного направления, чем юг, смогут претендовать на освобождение от механизма переселения. У Польши есть на это основание ввиду приёма беженцев с Украины и миграционного давления на её восточной границе.

«Дорогие соотечественники, лидер ХАМАС, одной из ведущих террористических организаций, призывает к джихаду. Это означает, что совсем скоро, возможно, мы столкнёмся с огромной угрозой на Ближнем Востоке, с большими волнами миграции, одна за другой следующими в Европу», — добавил Моравецкий.





«…Теперь мы можем сказать жёсткое «нет» этим нелегальным иммигрантам с Ближнего Востока, из Сирии, из Палестины, Ливана, из Северной Африки. Нельзя разрешить Польше превратиться ещё в одну Лампедузу», — предупредил премьер-министр. Он призвал защитить польские семьи и польских детей.





«…Дональд Туск — опасный человек», — подчеркнул премьер-министр. По имеющейся у Моравецкого информации, он уже дал своё согласие на нелегальных иммигрантов за обещанную ему должность в ЕС, как это уже было однажды.