WP: чувствую себя инвалидом — украинец, пострадавший в ДТП с кортежем Моравецкого, недоволен лечением в Польше
Как стало известно порталу Wirtualna Polska, в июле во время визита на Украину одна из машин кортежа премьер-министра Матеуша Моравецкого спровоцировала ДТП. Тогда польский лидер посетил кладбище, почтил памят жертв Волынской резни и поставил символический придорожный деревянный крест рядом с местностью, жителей которой жестоко убили украинцы. Именно по дороге в село произошла авария. Польский автомобиль протаранил стоявшую на обочине машину, водитель которой вылетел в окно и получил серьёзные травмы.
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