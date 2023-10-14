«Это не беженцы, это преступники»: польский депутат осудил «бесхребетных» политиков ЕС за миграционный кризис

Украинцы — не беженцы, они «нелегальные мигранты, которые совершают преступления», уверен польский политик Доминик Тарчинский. В интервью Такеру Карлсону он заявил, что Польша не боится сказать мигрантам «нет», в отличие от «бесхребетных» политиков в Европе, которые боятся взглянуть правде в глаза и выбирают терпеть произвол беженцев со всего света.

Расскажите о своих мыслях по этому вопросу. Вы, кажется, совсем не стыдитесь, да благословит вас Господь. Но почему вы не стыдитесь? Почему вы не такие, как все в Европе?

ДОМИНИК ТАРЧИНСКИЙ, польский политик, депутат Европарламента: Потому что я горжусь. Потому что я люблю Польшу, потому что я люблю свою мать, свою сестру и своих дочерей, наших дочерей и всю семью. Потому что мы заботимся о них. Потому что мы не боимся сказать (мигрантам. — ИноТВ) «нет». Большинство бесхребетных политиков, левых политиков здесь, в Европарламенте, в Брюсселе, — они боятся. Они стараются быть частью этого левого образа мышления, плоского мышления, я бы сказал.

А Польша — это совсем другое. Я бы сказал, что Польша — это последний оплот здравого смысла, христианства, семейных ценностей в Европе. Конечно, в Венгрии тоже с этим всё хорошо, но из-за большего размера именно мы сейчас подвергаемся очень сильным нападкам. Но мы не боимся. Мы верим в Польшу. Мы стремительно развиваемся.

Взгляните на данные отсюда, из Евростата — официального органа Европейского парламента. По данным Евростата, Польша — самая безопасная страна в Европе. Но почему же? С тех пор как мы пришли к власти в 2015 году, ничего не менялось. У нас очень простая политика: ноль нелегальной миграции, что означает ноль террористических атак. Польша — единственная страна в Европе, где нет терактов. У нас нет поножовщины, у нас нет изнасилований в парках, у нас в Польше нет всего этого мусора. Почему? Потому что мы очень строго относимся к миграции.

Я юрист, и я слушал ваши выступления. Так вот, как юрист, я защищаю кандидатскую диссертацию по международному праву и правам человека. И я должен подтвердить, что это не беженцы. Это нелегальные мигранты, которые совершают преступления. Они преступники. И они должны быть депортированы. Наказаны, а затем отправлены туда, откуда приехали.

Люди боятся говорить об очевидных фактах, а мы не боимся. Именно поэтому мы так успешны. Опять же, по данным Евростата, у нас самый низкий уровень безработицы, самый высокий рост ВВП. Мы просто процветаем. Что также важно, государственный долг Польши один из самых низких. Но самое главное: отсутствие нелегальных мигрантов равно отсутствию террористических атак. Польша — самое безопасное место в Европе.

Поэтому я повесил сзади себя девиз: «Будьте как Польша». Не знаю, видно ли вам его… Потому что я так горжусь. Я так горжусь Польшей! Посмотрите на все эти данные и ответьте себе на вопрос: вы хотите быть похожими на Польшу или, как это ни печально, иметь такую же границу, как в некоторых странах Европы и США?

И я должен сказать, что президент Трамп был прав насчёт стены. Президент Трамп, вы вдохновляете нас, спасибо вам за это! Мы поставили ограждения, и никто больше не может приехать в Польшу. Это часть нашей безопасности. Так что президент Трамп был прав, но большинство этих левых слишком слабые, чтобы сказать: «Да, он был прав». Они никогда не признают этого, потому что не правы.

Так что всё очень просто. Это здравый смысл, ничего необычного для нас, для поляков: быть храбрым, верить в свою нацию, любить свои семьи, заботиться о своих семьях в своей стране, а уже потом думать о ком-то другом. Это ведь так просто.

Дата выхода в эфир 14 октября 2023 года.