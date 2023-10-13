Politico: американцы считают иммиграционную политику Байдена «недостаточно жёсткой»
По данным опроса телеканала Fox, большинство американцев не одобряют то, как их правительство справляется с потоками нелегальных иммигрантов на юге страны, и поддерживают строительство стены на границе с Мексикой, сообщает газета Politico.
71% опрошенных считают, что существующий уровень безопасности на южном рубеже США «недостаточно строгий». При этом большинство сторонников демократов убеждены, что власти предпринимают недостаточно усилий для обеспечения безопасности государственной границы с южным соседом.
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