Politico: американцы считают иммиграционную политику Байдена «недостаточно жёсткой»

Большинство граждан США не поддерживают иммиграционную политику Джо Байдена и выступают за ужесточение «недостаточно жёсткого» уровня безопасности на южной границе страны. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные опроса общественного мнения, которое провёл телеканал Fox. Примечательно, что за идею строительства стены на границе с Мексикой выступает почти половина темнокожих американцев и граждан Соединённых Штатов с латиноамериканскими корнями.

По данным опроса телеканала Fox, большинство американцев не одобряют то, как их правительство справляется с потоками нелегальных иммигрантов на юге страны, и поддерживают строительство стены на границе с Мексикой, сообщает газета Politico.

71% опрошенных считают, что существующий уровень безопасности на южном рубеже США «недостаточно строгий». При этом большинство сторонников демократов убеждены, что власти предпринимают недостаточно усилий для обеспечения безопасности государственной границы с южным соседом.

Кроме того, 57% респондентов выступают за строительство пограничной стены, причём среди опрошенных граждан США такого мнения придерживаются 49% латиноамериканцев и 40% чернокожих. Полученные ответы идут вразрез с предыдущими опросами, которые неизменно показывали, что большинство американцев не одобряло идею о расширении стены на южной границе.

Издание Politico полагает, что такое изменение настроений появилось на фоне того, как США изо всех сил пытались сдержать беспрецедентный приток мигрантов на американо-мексиканской границе. Пограничники ежедневно задерживают тысячи нелегалов, в то время как города по всей стране изо всех сил пытаются разместить вновь прибывших.

Этот вопрос стал политической головной болью для администрации Байдена, которая столкнулась с критикой со стороны обеих партий. В то время как республиканцы обвиняют Белый дом в лицемерии, демократы критикуют Вашингтон за бездействие федерального правительства перед лицом кризиса и за нарушение ключевого предвыборного обещания — не возобновлять строительство стены, завершает Politico.