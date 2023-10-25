19FortyFive: и чтобы никаких «любителей НАТО» в Белом доме — Дональд Трамп снова задумался о выходе США из Североатлантического альянса

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп снова рассматривает варианты того, как вывести Соединённые Штаты из состава НАТО, передаёт 19FortyFive. В частных беседах возможный будущий президент Америки заявлял, что не намерен брать в штат своей администрации «любителей НАТО». Кроме того, кандидат от республиканцев высмеял идею о «начале третьей мировой войны» из-за суверенитета малозначительных членов военного блока, о существовании которых большинство американцев понятия не имеет.

Кандидат от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп уже задумывался о выводе США из блока НАТО во время своего первого президентского срока. Трамп неоднократно подвергал критике западных союзников за недостаточные расходы на оборону и подвергал сомнению политику НАТО, согласно которой нападение на одного члена альянса автоматически является нападением на всех остальных, напоминает 19FortyFive.

Пункт устава НАТО, также известный как 5-я статья, неоднократно находился в центре внимания тогдашнего американского лидера. По данным источников издания, в середине 2018 года, читая список меньших членов НАТО, Трамп высмеял идею о «начале третьей мировой войны» из-за суверенитета некоторых из этих стран, о которых, как он утверждал, большинство американцев раньше даже не слышали. Как сообщается, при обсуждении Дональдом Трампом военного блока с официальными лицами в частных беседах он заявлял, что в случае его переизбрания не намерен брать в штат своей администрации «любителей НАТО».

На фоне конфликта на Украине экс-президент Соединённых Штатов выразил готовность вообще вывести США из НАТО. В то же время он заявлял, что этого может не произойти, если остальные союзники по альянсу увеличат военные расходы и будет пересмотрена 5-я статья устава организации.

Во время своего первого президентского срока Трамп неоднократно выражал непонимание цели соглашений о коллективных расходах НАТО, согласно которым каждый член военного блока обязан тратить не менее 2% от своего ВВП на оборону. Вместо этого Трамп назвал альянс «рэкетирской организацией», которая вынуждает союзников платить взносы напрямую Соединённым Штатам, а не руководствоваться общим требованием к странам по расходованию средств в соответствии с их собственной политикой.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал в своих мемуарах, что он «никогда не мог сказать», действительно ли тогдашний президент понимал требования НАТО к оборонным расходам. В своих мемуарах Болтон напомнил о ряде попыток Трампа либо сократить американское финансирование, либо даже выйти из альянса, однако окружение смогло его отговорить от этого. «Во время второго срока Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО», — заявил Болтон изданию The Hill ранее в этом году.

Внесённая конгрессом США поправка к закону о полномочиях национальной обороны запрещает любому президенту страны выходить из НАТО без одобрения двух третей сената. К сожалению Трампа, такой исход событий маловероятен, хотя он всё равно сможет публично критиковать альянс и угрожать существующим гарантиям безопасности, если его требования не будут выполнены, резюмирует 19FortyFive.