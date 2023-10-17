Испанский экономист: без США у Европы не хватит для победы над Россией ни воли, ни политического и военного потенциала

В случае победы Трампа на предстоящих выборах в США Украина окажется в затруднительной ситуации, пишет в своей статье для La Vanguardia испанский экономист Андреу Мас-Колелл. По его словам, без Соединённых Штатов у Европы есть экономический, но нет политического и военного потенциала для победы над Россией. Кроме того, даже если бы у неё этот потенциал всё-таки был, то европейцам бы не хватило воли, уверен автор.

Учитывая информацию, поступающую из международных СМИ, окопная битва на Украине, по всей видимости, развивается в пользу обороняющейся России, пишет в своей статье для La Vanguardia испанский экономист Андреу Мас-Колелл.



Ситуацию мог бы изменить качественный скачок в уровне наступательной военной поддержки со стороны США и ЕС. Но на Западе растёт усталость от украинского конфликта, и внутренняя политика западных стран сказывается на их военных обязательствах.



Особенно это заметно на примере США, где позиция Трампа, которая сводится к принесению Украины в жертву, уже не является радикальной для Республиканской партии. При этом сам Трамп может не только стать кандидатом в президенты от этой партии, но и одержать победу на президентских выборах 2024 года.



Если он победит, Украина может оказаться в затруднительном положении, считает автор. Без США у Европы есть экономический, но нет политического или военного потенциала для победы над Россией.



«А даже если бы они у нас были, то, мне кажется, нам бы не хватило воли», — полагает Мас-Колелл.



По его мнению, украинский конфликт идёт к замораживанию и укреплению фронта скорее де-факто, чем путём перемирия.



Исходная ситуация неблагоприятна для Украины: и НАТО, и ЕС заявили, что её полное присоединение немыслимо до тех пор, пока продолжается военное положение.



«Мы находимся на распутье. Запад может признать, что Украина не вернёт утраченную территорию, но не то, что она побеждена. Понятно, что поражение будет травматичной и дестабилизирующей неудачей. Чтобы этого избежать, мы не станем давать абсолютную гарантию: немедленное членство в НАТО. То есть мы признаем, что если России удастся заполучить Украину, то мы не будем вести войну, чтобы вернуть её себе. Пока же мы сделаем всё возможное, чтобы этого не произошло», — пишет испанский экономист Андреу Мас-Колелл.