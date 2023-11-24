CNN: бюрократия лишает США преимущества в новой космической гонке

В сенате США обеспокоены тем, что бюрократия и задержки при оформлении лицензий на запуски частным компаниям в космической отрасли страны позволят Китаю существенно сократить отставание в рамках космической гонки, пишет CNN. Так, в компании Илона Маска SpaceX обвиняют регулирующие отрасль органы страны в сдерживании прогресса космических программ.

Подкомитет сената США по космосу и науке призывает органы, регулирующие космическую отрасль в стране, ускорить одобрение коммерческих космических запусков. Как сообщает CNN, американские сенаторы обеспокоены тем, что нынешние темпы могут стоить Соединённым Штатам преимущества в новой космической гонке.

На прошлой неделе члены подкомитета, сенаторы Кирстен Синема и Эрик Шмитт, направили письмо в управление коммерческих космических полётов Федерального управления гражданской авиации. В письме они призвали помощника руководителя по коммерческим космическим перевозкам Келвина Коулмана к «незамедлительным действиям» для решения проблемы бюрократии и сокращения задержек в оформлении лицензий на запуски частным компаниям в космической отрасли.

«Так как темпы запусков коммерческих космических компаний США увеличиваются, а космическая отрасль Китая продолжает расти при поддержке государства, очень важно, чтобы управление и другие федеральные агентства адаптировались и шли в ногу с американскими инновациями и с враждебными угрозами в космосе», — сказано в обращении.

Всего за последние четыре года число коммерческих космических запусков увеличилось в четыре раза. В этом году управление выдало лицензии на 104 запуска, по сравнению с 26 запусками в 2019 году. В беседе с CNN представитель ведомства заявил, что там считают своим приоритетом «идти в ногу со спросом отрасли».

В своём письме сенаторы призвали Коулмана ускорить выполнение «высокоприоритетных миссий, таких как возвращение американцев на Луну».

Компания Илона Маска SpaceX отвечает за разработку Starship, который, как ожидается, должен доставить астронавтов на поверхность Луны. В октябре во время слушаний в подкомитете представитель компании обвинил регулирующие космическую отрасль органы в сдерживании прогресса в разработке Starship.

«Стыдно, когда наше оборудование готово к запуску, а мы не можем совершить его из-за набора правил или проверок. Лицензирование, в том числе проведение экологической экспертизы, часто занимает больше времени, чем разработка ракеты», — заявил вице-президент SpaceX Уильям Герстенмайер.

Как напоминает телеканал, SpaceX стала предметом длительной экологической проверки со стороны Службы охраны рыбного хозяйства и дикой природы США и проверки безопасности со стороны Федерального управления гражданской авиации. Произошло это после крушения при первом испытательном полёте сверхтяжёлой ракеты Starship через четыре минуты после старта в апреле. На прошлой неделе компания получила разрешение продолжать испытательную деятельность, а в субботу «частично успешно» завершила второй испытательный полёт.

В письме, написанном за день до получения SpaceX лицензии на второе испытание, сенаторы заявили, что обеспокоены тем, что Китай продолжает сокращать отрыв от США в космической сфере. «Ни для кого не секрет, что Соединённые Штаты участвуют в космической гонке с Китаем — нашим главным экономическим и военным противником. Мы не можем быть злейшими врагами сами себе, когда речь заходит о том, чтобы опередить Китай на Луне и Марсе», — отметил в беседе с CNN Шмитт.