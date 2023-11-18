CNN: вторая попытка — SpaceX вновь запускает мега-ракету Starship

Компания SpaceX предпринимает вторую попытку по запуску сверхтяжёлой ракеты Starship, сообщает CNN. Первая закончилась взрывом спустя несколько минут после старта. На успех предприятия возлагаются большие надежды. Неудача же приведёт к серьёзным последствиям для дальнейших разработок и лунной миссии США, рассказывает американский телеканал.

После взрыва первой сверхтяжёлой ракеты SpaceX Starship в апреле прошли месяцы ремонтных работ и бюрократических проволочек, сообщает CNN. И теперь компания готова совершить повторную попытку. Запуск был запланирован уже на пятницу, но в последний момент понадобилось заменить небольшую деталь, о чём заявил основатель SpaceX Илон Маск.

На успех всего предприятия возлагаются большие надежды, продолжает американский телеканал. Это станет историческим шагом в истории космонавтики, который откроет путь для проведения более сложных космических миссий, в частности, по выводу спутников на орбиту или дозаправке космических кораблей на орбите. Последнее в свою очередь позволит углубиться в исследование космоса.

Если же запуск будет неудачным, последствия будут очень серьёзными. Это отбросит SpaceX в реализации лунной миссии Artemis 3, запланированной на 2025 год, а также существенно замедлит разработку ракетной системы. В апреле запуск Starship закончился буквально через несколько минут после старта, так как несколько двигателей первой ступени не заработали. На третьей минуте полёта ракета начала вращаться, и в SpaceX активировали режим самоуничтожения. Обе ракетные ступени были взорваны над Мексиканским заливом. Обломки разбросало по югу Техаса, что вызвало большое недовольство у организаций, занимающихся защитой окружающей среды и дикой природы.