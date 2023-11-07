Politico: дорого и сложно — Европа снова не решилась отправить людей в космос

Европа снова отказалась от пилотируемой космической программы, сообщает Politico. Вместо этого Европейское космическое агентство согласилось потратить всего €75 млн на программу, целью которой является запуск грузового корабля на МКС. Причиной для такого решения послужила «финансовая осторожность и отсутствие энтузиазма», а также отсутствие у ЕС технических возможностей.

Европа отказалась от пилотируемой космической программы, сделав выбор в пользу более дешёвой грузовой миссии, сообщает Politico. Такое решение было принято в понедельник на заседании Европейского космического агентства. В результате длительных обсуждений страны-участницы согласились потратить всего €75 млн на программу, целью которой является запуск возвращаемого грузового корабля на Международную космическую станцию к концу 2028 года.

Как отмечает издание, основной причиной для отказа от запуска человека в космос послужила «финансовая осторожность и отсутствие энтузиазма со стороны Германии». Теперь более активные страны, которые выступают за дальнейшее исследование космоса людьми — Франция, Испания, Италия и Бельгия, — снова вынуждены отказаться от своих надежд на неопределённый срок.

«Немцы не настаивают на очень смелой программе исследований, это очевидно», — комментирует ситуацию Томас Дермин, государственный секретарь Бельгии, ответственный за космическое развитие. По его словам, «трудно было надавить на Берлин, чтобы тот согласился на амбициозную — и потенциально дорогостоящую — программу полётов человека в космос».

Однако такое решение было вполне предсказуемо, считает Politico. В преддверии встречи представители космической отрасли не раз заявляли, что Германия долгое время не соглашалась вкладывать значительные средства в новые программы освоения космоса, тем более что многие аэрокосмические кластеры Европы находятся во Франции. Вместо этого она настаивала, чтобы Европа подключалась к уже существующим инициативам.

Координатор правительства Германии по аэрокосмической отрасли Анна Кристманн объяснила осторожность Германии тем, что «год принятия важных финансовых решений — это 2025 год», когда Европейское космическое агентство будет составлять свой очередной трёхлетний бюджет. Пока же она предложила космическим компаниям «привлекать частные средства для поддержки своих проектов».

Однако, как заявил генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер, на данный момент ни о какой пилотируемой программе не может быть и речи — просто потому, что «для этого необходимы возможности транспортировки, стыковки и входа в атмосферу, которыми Европа сегодня не обладает». При этом, как подчёркивает Politico, стараясь приободрить энтузиастов освоения космоса, директор предположил, что в дальнейшем этот сервисный аппарат может быть преобразован в экипажный и, вероятно, сможет обслуживать другие направления за пределами низкой околоземной орбиты.