Bloomberg: мигранты и кризис привели к росту поддержки крайне правых в Германии

В Германии растёт поддержка крайне правых сил, что видно не только по опросам, но и по результатам выборов в Баварии и Гессене, пишет Bloomberg. Эксперты связывают это с ростом нелегальной миграции, с упадком старых отраслей промышленности, с ростом стоимости жизни — особенно на территории бывшей Восточной Германии.

Германия, крупнейшая экономика Евросоюза, столкнулась с возвращением национализма, пишет Bloomberg. И это сказывается и на других странах ЕС.

Борьба разных фракций особенно заметна в восточногерманской Саксонии. После воссоединения Германии столица земли Дрезден должна была стать образцовым городом: его центр отреставрировали, а вокруг создали технологический кластер с крупнейшими предприятиями, где велики инвестиции международных компаний. «Всего этого оказалось недостаточно, чтобы остановить рост поддержки «Альтернативы для Германии». Упадок старых отраслей промышленности и новые волны мигрантов вызывают в Германии перемены, которым не рады многие избиратели, страдающие от растущей стоимости жизни, особенно на бывшем коммунистическом востоке, где воссоединение оставило глубокие шрамы», — пишет автор статьи.

Крайне правая «Альтернатива для Германии» лидирует по опросам в Саксонии, где в сентябре следующего года состоятся выборы. Автор статьи сомневается, что эта партия сможет получить достаточную поддержку в каком-либо из немецких регионов, чтобы править самостоятельно, но с ней придётся вступать в коалиции другим партиям.

Как пишет автор статьи, «Альтернатива для Германии» отличается от правых партий в других странах Европы своей непримиримой позицией, которая не смягчается по мере её приближения к власти. Многие избиратели поддерживают АдГ благодаря её сопротивлению иммиграции. Но у союзников Германии вызывают тревогу другие пункты программы партии, в частности, по выходу из Европейского валютного союза и по сближению с Россией. С другой стороны, это радует Венгрию и Словакию, которые ставят под сомнение целесообразность помощи Украине.

Обострил ситуацию в Германии конфликт между Израилем и ХАМАС. «Альтернатива для Германии» использовала его, чтобы обратить внимание на то, что руководство Германии теряет контроль над страной.

И антииммигрантские силы победили на выборах в Баварии и Гессене, что показало, что разочарование нынешним руководством страны распространяется и на более процветающие регионы. По словам премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, в его регионе приток мигрантов и беженцев истощил местные ресурсы до предела. Тысячи детей не ходят в школу из-за нехватки учителей и помещений, людей размещают в палатках и, вероятно, вскоре будут размещать в спортивных залах.

Впрочем, и Шольц в последнее время неоднократно говорил о том, что необходимо бороться с нелегальной миграцией, особенно с контрабандистами, которые тайно перевозят людей через границу Германии. Его правительство старается принимать меры: например, в октябре одобрило законопроект, чтобы облегчить депортацию людей, не имеющих права оставаться в Германии.

И всё же даже внутри правящей коалиции Германии царит раскол. В частности, политики спорят не только на тему миграции, но и о климатических мерах, и о налогово-бюджетной политике. И от Левой партии отделилась известный политик Сара Вагенкнехт, чья группа в ходе опросов получила поддержку 12% избирателей.

«Фрагментация представляет собой большую опасность, — заявил мэр Дрездена, проводя параллели с напряжённой атмосферой 1920-х годов, которая предшествовала приходу нацистов к власти. — Это очень реальный риск».

Власти Германии рассчитывали, что инвестиции в Дрезден и другие подобные регионы смогут вернуть им голоса избирателей, которые ушли в «Альтернативу для Германии». Но недавние выборы в Баварии и Гессене показывают, что недовольство людей распространяется с востока по мере того, как растёт неравенство, а некогда стабильный рабочий класс подвергается давлению.

По словам заместителя министра экономики Франциски Брантнер, после многих лет стабильности Германия сталкивается с рядом структурных проблем: от недостаточной транспортной инфраструктуры до нехватки квалифицированной рабочей силы. «Ситуация серьёзная», — приводит её слова Bloomberg.