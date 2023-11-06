Spiegel: украинских беженцев в Германии предложили лишить слишком комфортных условий, чтобы они активнее искали работу

Только 19% украинских беженцев нашли в Германии работу, это более чем в три раза меньше, чем в соседних Польше и Нидерландах. Немцы ищут причину медленного трудоустройства. Der Spiegel сообщает, что оппозиция в лице ХДС и представители органов муниципальной власти обвиняют федеральное правительство Германии в том, что оно допустило ошибку, дав украинцам особые права и интегрировав их в систему общего социального обеспечения Германии. Некоторые главы муниципалитетов требуют поэтому пересмотреть это решение, а то у беженцев с Украины мало стимулов встать с дивана и найти работу.

«Отрезвляющим» называет свой опыт с украинскими беженцами Маттиас Йендрике от СДПГ, возглавляющий земельный округ Нордхаузен в Тюрингии. В начале конфликта на Украине Йендрике послал в Берлин автобус, чтобы забрать беженцев, так как надеялся, что они закроют потребности его восточно-немецкого округа, страдающего от нехватки рабочей силы. «Я верил, что украинцев будет легче вывести на рынок труда, чем других беженцев, так как у них есть образование и знания о Германии», — поясняет журналу Der Spiegel свои мотивы Йендрике. Реальность, однако, оказалось другой, и большая часть украинцев живёт в стране на пособие.

Йендрике обвиняет в ситуации федеральное правительство Германии, которое приняло «полностью ошибочное решение». Имеется в виду решение Берлина, которое предполагало, что с 1 июня 2022 года украинские беженцы будут получать не обычные «выплаты кандидатам на статус беженца», а будут интегрированы в систему социальной защиты Германии и будут получать так называемые Bürgergeld — общегражданское социальное обеспечение, которое почти на 20% выше обычных выплат. €502 в месяц на человека, вместо €410. Кроме того, так как украинцы были интегрированы в систему социальной защиты Германии и отделены от других беженцев, «они смогли с самого начала получить отдельное социальное жильё, а не жить в коммунальных общежитиях-убежищах».

«Тем самым им сделали слишком комфортные условия», — полагает Маттиас Йендрике, «после этого, конечно, диван приятнее курсов немецкого языка». С восточногерманским коллегой согласен и Йоахим Вальтер, глава округа Тюбинген из южной федеральной земли Баден-Вюртемберг от партии ХДС. «Готовность к работе у бежавших с Украины после перевода их на общегражданскую систему социального обеспечения значительно снизилась», — сообщает Вальтер. Он рассказывает немецкому журналу о ситуации в его округе. Из почти 3400 человек нашедших там убежище на работу вышли 60 человек. Большинство взрослых – 1960 человек получают социальное пособие, из них только 720 посещают бесплатные курсы немецкого языка.

Возражения Йоахима Вальтера и Маттиаса Йендрике разделяют и другие главы муниципальных округов Германии. Der Spiegel указывает, что несколько недель назад съезд глав германских округов обратился к правительству с просьбой, чтобы «новые прибывающие в Германию беженцы от боевых действий с Украины не получали сразу общегражданское социальное обеспечение», а были на равных условиях с остальными беженцами. Глав муниципалитетов недавно поддержал и глава Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст. «Если что-то не работает, то необходимо это заменить», — цитирует Вюста журнал.

Немецкий журнал напоминает, что, согласно статистическим данным, сейчас в Германии работают только 19% украинцев, прибывших как беженцы и находящихся в трудоспособном возрасте. В других странах доля занятых украинцев значительно больше: так, в Польше это 66%, а в Нидерландах даже 70%. 700 тыс. украинцев в Германии получают общегражданское социальное обеспечение, «и как всегда имеется тяжело определяемое число беженцев, которые дополнительно к этому зарабатывают, трудоустроившись нелегально».

Der Spiegel также соглашается, что украинцы «поставлены в Германии выше других новоприбывающих беженцев», так как сразу получают общегражданское социальное обеспечение и не должны проходить проверку перед получением статуса беженца. Между тем, правительство только недавно смогло посчитать, во сколько обходится такой статус украинцев. Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер, представляя бюджет на будущий 2024 год, указал, что 700 тыс. украинцев и общегражданское социальное обеспечение для них обойдутся ФРГ в €5,5 млрд в год.

Германии предстоит «обсудить щекотливый вопрос», отмечает немецкое издание. Когда осенью 2022 года лидер оппозиционной ХДС Фридрих Мерц поставил перед бундестагом вопрос о «социальном туризме» со стороны украинцев, на него обрушился шквал критики, так как «сохранялась максимальная солидарность к украинцам» как со стороны общества, так и со стороны, как минимум, основных партий.

С тех пор, однако, в ХДС всё больше убеждались в том, что вопрос с социальным обеспечением украинцев решён в Германии неправильно. «Нужно прояснить вопрос, почему у нас в стране число беженцев от войны, которые нашли работу, настолько ниже, чем в других европейских странах», — заявляет прессе руководитель аппарата объединённой фракции ХДС/ХСС в немецком парламенте Торстен Фрай. «Готовность населения помочь этим людям сохранится, только если у них сложится впечатление, что беженцы с Украины сначала перепробовали всё, чтобы помочь самим себе», — продолжает политик.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн также критикует общегражданское социальное обеспечение для украинцев, продолжает Der Spiegel. «Должно быть очевидно, что каждый, кто в Германии получает социальное обеспечение и может работать, также должен идти работать», — цитирует политика немецкий журнал. Линнеманн идёт дальше и критикует введённое и повышенное Шольцем «общегражданское социальное обеспечение», по его мнению, оно и у самих немцев создаёт впечатление, что работать не нужно.

К голосам критики со стороны оппозиции и представителей муниципалитетов присоединяются и отдельные депутаты партий, входящих в правящую коалицию. «Общегражданское социальное обеспечение создаёт неправильные побуждения для беженцев, в том числе для выходцев с Украины», — цитирует Der Spiegel Франка Шэффлера, депутата от правящей либеральной СвДП. Однако это всё ещё единичные голоса в правящей коалиции.

Эксперт Института изучения рынка труда и профессий Херберт Брюкнер, в свою очередь, считает, что не стоит преувеличивать значение повышенного социального обеспечения у украинцев в их малой интеграции на рынок труда. Брюкнер призывает обратить внимание на то, что 70 украинских беженцев всё-таки посещают курсы языка и, поэтому не могут полноценно выйти на работу. Однако если они успешно завершат эти курсы, то смогут полноценно трудоустроиться — и при этом украинцы обладают, по его мнению, «высокой профессиональной квалификацией».

Брюкнер призывает не забывать, что в отличие от беженцев из других стран большинство прибывших украинцев – женщины (около 80%), которые часто прибывают в Германию с детьми или пожилыми родственниками, за которыми нужен уход. Ситуация с детскими садами в Германии напряжённая, «найти детский сад даже для многих немецких семей тяжело, а для беженцев — ещё сложнее», — указывает Брюкнер. Эксперт по рынку труда, однако, уверен, что со временем большинство украинских беженцев найдут работу, преодолев трудности языковой интеграции и признания квалификации.

Примерно с такими же аргументами защищают политику Берлина правящие СДПГ и «Союз90/Зелёные». Хельге Линд от СПДГ согласен, что «украинские беженцы должны быть интегрированы на рынок труда», но «то, что это не происходит мгновенно, не зависит от предположительно высокого социального обеспечения». Линд критикует «разжигание настроений против беженцев», по его мнению, «Германия осознанно решила подставить украинцам и украинкам плечо, и в таких дебатах нельзя легкомысленно пересмотреть решение».

Со своим коллегой социал-демократом согласна и Рикарда Ланг, председатель фракции зелёных. В комментарии Der Spiegel глава зелёных в немецком парламенте подчёркивает: «Мы не должны участвовать в состязании, кто выдвинет самые жёсткие требования». Вместо этого она предлагает «продвигать то, что поможет муниципалитетам на местах». Правительство, однако, тоже начинает реагировать на всё более громкое возмущение немцев.

Министр труда, социал-демократ Хубертус Хайль пообещал украинцам «турботрудоустройство». По новым планам правительства, получающие общегражданское социальное обеспечение выходцы с Украины должны будут каждые шесть недель отчитываться перед муниципальными органами власти о своих действиях по поиску работу, в свою очередь, органы власти должны предлагать больше вариантов трудоустройства. В будущем для украинцев «при недостаточной кооперации выплаты могут быть урезаны», — пишет немецкий журнал.

«Федеральное правительство воспринимает тревоги от перегруженности и потери контроля над ситуацией из-за высокого числа мигрантов серьёзно», — заявляет Хубертус Хайль в комментарии для Der Spiegel. «Поэтому те, кто в Германии нашли защиту, теперь должны также внести свой вклад», — считает политик.