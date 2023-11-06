Spiegel: украинских беженцев в Германии предложили лишить слишком комфортных условий, чтобы они активнее искали работу
«Отрезвляющим» называет свой опыт с украинскими беженцами Маттиас Йендрике от СДПГ, возглавляющий земельный округ Нордхаузен в Тюрингии. В начале конфликта на Украине Йендрике послал в Берлин автобус, чтобы забрать беженцев, так как надеялся, что они закроют потребности его восточно-немецкого округа, страдающего от нехватки рабочей силы. «Я верил, что украинцев будет легче вывести на рынок труда, чем других беженцев, так как у них есть образование и знания о Германии», — поясняет журналу Der Spiegel свои мотивы Йендрике. Реальность, однако, оказалось другой, и большая часть украинцев живёт в стране на пособие.
Йендрике обвиняет в ситуации федеральное правительство Германии, которое приняло «полностью ошибочное решение». Имеется в виду решение Берлина, которое предполагало, что с 1 июня 2022 года украинские беженцы будут получать не обычные «выплаты кандидатам на статус беженца», а будут интегрированы в систему социальной защиты Германии и будут получать так называемые Bürgergeld — общегражданское социальное обеспечение, которое почти на 20% выше обычных выплат. €502 в месяц на человека, вместо €410. Кроме того, так как украинцы были интегрированы в систему социальной защиты Германии и отделены от других беженцев, «они смогли с самого начала получить отдельное социальное жильё, а не жить в коммунальных общежитиях-убежищах».
«Тем самым им сделали слишком комфортные условия», — полагает Маттиас Йендрике, «после этого, конечно, диван приятнее курсов немецкого языка». С восточногерманским коллегой согласен и Йоахим Вальтер, глава округа Тюбинген из южной федеральной земли Баден-Вюртемберг от партии ХДС. «Готовность к работе у бежавших с Украины после перевода их на общегражданскую систему социального обеспечения значительно снизилась», — сообщает Вальтер. Он рассказывает немецкому журналу о ситуации в его округе. Из почти 3400 человек нашедших там убежище на работу вышли 60 человек. Большинство взрослых – 1960 человек получают социальное пособие, из них только 720 посещают бесплатные курсы немецкого языка.
Возражения Йоахима Вальтера и Маттиаса Йендрике разделяют и другие главы муниципальных округов Германии. Der Spiegel указывает, что несколько недель назад съезд глав германских округов обратился к правительству с просьбой, чтобы «новые прибывающие в Германию беженцы от боевых действий с Украины не получали сразу общегражданское социальное обеспечение», а были на равных условиях с остальными беженцами. Глав муниципалитетов недавно поддержал и глава Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст. «Если что-то не работает, то необходимо это заменить», — цитирует Вюста журнал.
Немецкий журнал напоминает, что, согласно статистическим данным, сейчас в Германии работают только 19% украинцев, прибывших как беженцы и находящихся в трудоспособном возрасте. В других странах доля занятых украинцев значительно больше: так, в Польше это 66%, а в Нидерландах даже 70%. 700 тыс. украинцев в Германии получают общегражданское социальное обеспечение, «и как всегда имеется тяжело определяемое число беженцев, которые дополнительно к этому зарабатывают, трудоустроившись нелегально».
Der Spiegel также соглашается, что украинцы «поставлены в Германии выше других новоприбывающих беженцев», так как сразу получают общегражданское социальное обеспечение и не должны проходить проверку перед получением статуса беженца. Между тем, правительство только недавно смогло посчитать, во сколько обходится такой статус украинцев. Так, министр финансов Германии Кристиан Линднер, представляя бюджет на будущий 2024 год, указал, что 700 тыс. украинцев и общегражданское социальное обеспечение для них обойдутся ФРГ в €5,5 млрд в год.
«Федеральное правительство воспринимает тревоги от перегруженности и потери контроля над ситуацией из-за высокого числа мигрантов серьёзно», — заявляет Хубертус Хайль в комментарии для Der Spiegel. «Поэтому те, кто в Германии нашли защиту, теперь должны также внести свой вклад», — считает политик.
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