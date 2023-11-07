Politico: «стареющая» Еврокомиссия обновляет систему найма в надежде привлечь молодёжь

За последнее десятилетие средний возраст штатных сотрудников Еврокомиссии значительно вырос, пишет Politico. Причём, как отмечает издание, проблема старения сотрудников выходит далеко за рамки Европейского квартала, так как еврократы разрабатывают важнейшие реформы. Сейчас Европейская комиссия обновляет систему найма в надежде привлечь молодых сотрудников.

Европейский квартал, где расположена основная часть брюссельских офисов Европейского союза, наполнен седовласыми «пожизненниками», которые знают коридоры офисов как свои пять пальцев. Однако, как сообщает Politico, Европейская комиссия обновляет систему найма в надежде привлечь свежую кровь. Там представляют более простые вступительные экзамены и более современную культуру работы.

Впрочем, многие говорят, что необходимы более радикальные реформы, чтобы обратить вспять процесс старения чиновников ЕС. Средний возраст штатных сотрудников комиссии значительно возрос за последнее десятилетие. Он вырос с 45 до 50 лет в период с 2010 по 2022 год. Еврокомиссия сократила до минимума количество конкурсов, а также отпугивала молодых начинающих государственных служащих длительными процедурами отбора. Комиссия также повысила стандартный пенсионный возраст своих сотрудников до 66 лет.

Те немногие представители поколения миллениалов, кому всё же удалось пройти отбор, жалуются, что к ним относятся как к сотрудникам второго сорта. «У меня есть коллеги старше меня, которые зарабатывают в пять или шесть раз больше меня, выполняя точно такую же работу и при точно таком же уровне ответственности», — признался изданию сотрудник Еврокомиссии, пожелавший остаться анонимным. По его словам, от 70% до 80% его команды — мужчины в возрасте за 50.

И что ещё больше усугубляет положение, высший суд ЕС отменил верхний возрастной предел в 35 лет для участия в конкурсах на том основании, что это дискриминировало кандидатов старшего возраста. На практике это привело к тому, что молодые кандидаты конкурировали со старшими и более опытными коллегами, которые в конечном итоге получили преимущество в процессе найма в ЕС.

Высокопоставленные чиновники ЕС, которые поднялись на вершину в юном возрасте, признаются, что чувствуют себя весьма неловко. Бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, пришедшая на работу в Брюссель в возрасте 41 года, сказала, что она «чувствовала себя слишком высокопоставленной, чтобы быть такой молодой». «И на самом деле, да, оглядываясь вокруг, я понимаю, что была очень молода по сравнению с тем, что ожидалось от меня», — рассказывала она в октябре прошлого года.

В Брюсселе возлагали большие надежды на масштабный конкурс, проведение которого было намечено на ноябрь, но кадровое агентство ЕС отложило его на фоне жалоб на технические сбои в виртуальном тестировании. Это ещё больше подорвало пошатнувшуюся репутацию ЕС среди молодых сотрудников.

«Это поколение уже довольно давно растёт с негативным отношением к ЕС. Мы также видели в определённом количестве опросов, что молодое поколение более евроскептично, чем старшее», — отметила академик Копенгагенской школы бизнеса Магали Гравье.

Причём, как подчёркивает Politico, последствия этого «столкновения поколений» выходят далеко за рамки Европейского квартала. Еврократы разрабатывают важнейшие реформы по таким вопросам, как изменение климата и цифровое регулирование, которые прежде всего затрагивают именно молодое поколение. Неправильно, чтобы реформы зависели только от возрастных сотрудников, говорят начинающие еврократы.

Однако комиссия обновила процесс найма, чтобы привлечь в свои ряды больше миллениалов. В 2022 году там пообещали сократить время ожидания вступительных экзаменов и расширить возможности по удалённой работе в попытке сделать карьеру в Брюсселе более привлекательной для молодых выпускников из всех стран ЕС.

«Конкурсы будут проходить быстрее. Это будет сделано за три месяца, в идеале, а не за год — что гораздо более приемлемо для тех, кто заканчивает университет», — приводит Politico слова высокопоставленного представителя комиссии, который говорил в совершенно новом офисе с высокотехнологичным оборудованием.

Каждый департамент будет сам подбирать себе сотрудников. Новые правила также позволяют каждому департаменту устанавливать различные правила работы на дому, создавая конкуренцию за привлекательность между подразделениями и позволяя каждому соискателю выбрать предпочтительное предложение. Также Еврокомиссия переходит к цифровому тестированию.

Всё же критики утверждают, что для изменения рабочей среды в Брюсселе необходимы более глубокие культурные сдвиги. Некоторые уверены, что непримиримые сотрудники помешают попыткам Еврокомиссии модернизировать свою культуру работы.