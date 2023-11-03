Главы МИД Европы обсуждают, как сделать так, чтобы расширение ЕС его не парализовало

Министры иностранных дел ЕС собрались в Берлине с целью ускорить проведение реформ в Евросоюзе. В частности, они стремятся лишить страны-члены права вето в Совете ЕС и добиться, чтобы важные решение принимались не единогласно, а большинством голосов, пишет European Conservative. Таким образом они надеются повысить дееспособность блока государств, пока он не расширился и не принял в себя новые страны.

Министры иностранных дел западноевропейских стран провели в Берлине совместную встречу, чтобы усилить давление на Брюссель и заставить его приступить к масштабным реформам ЕС до начала следующего этапа расширения блока, пишет European Conservative. Они стремятся ограничить суверенитет стран-членов путём лишения их права вето в Совете ЕС.

Встречу 17 министров иностранных дел и 11 государственных секретарей, представляющих как страны-члены (включая Германию, Францию, Испанию и Португалию), так и претендентов на вступление в ЕС (таких как Турция и Украина), проводит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По словам высокопоставленных немецких дипломатов, страны готовятся подписать совместную резолюцию, призывающую к отказу от единогласного принятия решений в пользу голосования квалифицированным большинством в Совете, что фактически лишит их права вето. Они также призвали реформировать процедуру рассмотрения дел по статье 7, чтобы более эффективно наказывать государства-члены, обвинённые в нарушении верховенства закона, и даже хотят ограничить численность Парламента и Еврокомиссии.

Несмотря на то что Берлин настаивает на полном отказе от принципа единогласия, члены этой реформаторской коалиции понимают, что такое вряд ли произойдёт, потому что для введения изменений в действие единогласное одобрение потребуется в последний раз. Поэтому министры иностранных дел обсудили и некоторые варианты обхода этой проблемы, например, тот, который недавно предложила Португалия вместе со своими идеями реформ.

Лиссабонская «дорожная карта» реформ ЕС, которую после встречи в четверг могут одобрить десятки стран, направлена на то, чтобы процесс вступления новых членов ЕС происходил одновременно со структурными изменениями в Брюсселе, чтобы процесс принятия решений в ЕС мог по-прежнему функционировать при наличии 30 с лишним государств-членов.

«Нам необходимо начать договариваться о том... какую модель мы хотим видеть в будущем для более широкого Европейского союза, — пояснил секретарь ЕС от Португалии Тиагу Антунеш. — Как это будет выглядеть... с большим количеством стран-членов, но более того, с гораздо более разнообразными странами-членами».

Выбор времени не случаен, поскольку на следующей неделе Еврокомиссия опубликует очередной доклад о ходе работы по кандидатам, в котором Брюссель будет рекомендовать официально открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией при условии скорейшего выполнения нескольких «технических» условий, касающихся борьбы с коррупцией, независимости судебной системы и защиты меньшинств.

Теперь, исходя из предложения Португалии, западноевропейские страны хотели бы, чтобы расширение и реформы шли «в ногу», когда каждый шаг по завершению присоединения новых членов уравновешивается шагом по реформированию ЕС, отметил Антунеш. По его словам, они надеются, что Совет поддержит этот план на предстоящем в декабре саммите.

Предложение Португалии о реформах оставило бы определённое пространство для суверенитета, но при этом укрепило бы способность ЕС действовать, отмечает издание. В отличие от франко-германского предложения о «концентрических кругах» интеграции ЕС, когда «внутренний круг» стран-членов выбирает большую централизацию, за которой постепенно следуют все остальные, Лиссабон стремится к решению проблемы «по выбору».

По мнению Антунеша, ЕС должен быть больше похож на «здание или дом» без иерархии между странами-членами, где каждый волен выбирать тот формат, который ему больше подходит.

«Очевидно, что существует общая зона, которую разделяют все страны-члены, — это, по крайней мере, единый рынок» и вся прилегающая к нему экономическая политика, пояснил дипломат. «Если вы хотите интегрироваться дальше, вы входите в большее количество комнат и разделяете больше политики с другими странами-членами. Если же вы не хотите интегрироваться настолько сильно, то у вас остаётся только эта общая зона и несколько других комнат, в которых вы участвуете».

Эти дополнительные «комнаты» могут включать миграционную политику, налоговые режимы корпораций и даже голосование квалифицированным большинством во внешней политике — хотя неясно, как внешнеполитические решения могут приниматься несколькими избранными без ущерба для других, подчёркивает European Conservative.

Расходы и выгоды от каждой «комнаты» будут распределяться между государствами-членами, участвующими в ней, предлагает Антунеш. При этом «фундаментальные ценности», такие как верховенство закона, должны быть «неоспоримы для всех».