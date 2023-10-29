BFM TV: траты на украинский конфликт стали головной болью для ЕС

Финансовая помощь Украине стала камнем преткновения для европейских стран во время пересмотра бюджета на 2024—2027 годы, рассказывает BFM TV. Многие государства отказываются выделять Киеву больше денег на фоне экономического спада и требуют перераспределить уже существующие фонды.

Конфликт на Украине требует всё больше вложений из бюджета Евросоюза и стал настоящей головной болью для его членов, пишет BFM TV. Европейские государства ищут возможность сэкономить в период финансовой нестабильности.

Хотя почти все европейские страны, за исключением Венгрии и Словакии, поддерживают Украину, прошедший в четверг и пятницу саммит продемонстрировал разногласия по пересмотру бюджета ЕС, рассказывает издание. В целом 27 членов Евросоюза не горят желанием выделять больше денег Киеву, тогда как их собственная казна сократилась из-за экономического спада. В то же время альянсу крайне желательно договориться о финансировании на период с 2024-го по 2027 год до середины декабря, когда пройдёт очередной саммит.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас признаёт, что позиции стран «очень разные» и они «далеки от соглашения». По её словам, некоторые государства не хотят тратить больше денег и предлагают перераспределить уже существующие фонды, тогда как другие настаивают на дополнительном финансировании ввиду новых кризисов. «Саммит в декабре будет сущим кошмаром», — признался телеканалу на условии анонимности один из высокопоставленных европейских чиновников.

В июне Еврокомиссия потребовала от государств-участников увеличить бюджет на 2024—2027 годы на €66 млрд из-за украинского конфликта и миграционного кризиса, к которым теперь прибавился конфликт на Ближнем Востоке. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что пакет помощи Украине в размере €50 млрд в ближайшие четыре года является «первоочередной задачей» для ЕС. Эта сумма включает €17 субсидий и €33 млрд займов, причём последние не учитываются в общем расчёте дополнительного финансирования из европейского бюджета.

Кроме того, Брюссель предложил дополнительно выделить €15 млрд на решение проблем с мигрантами — по этому вопросу у ЕС меньше разногласий. С помощью этих средств предлагается усилить контроль на границах и наладить сотрудничество со странами происхождения и транзита. Ещё €10 млрд требуются на расширение инвестиций в технологии будущего: цифровые, биотехнологии и экологические инновации. Наконец, €19 млрд пойдут на то, чтобы компенсировать рост процентной ставки в рамках широкомасштабного плана по активизации европейской экономики после пандемии коронавируса.

Для сокращения расходов многие так называемые экономные страны севера Европы (например, Нидерланды и Германия), которые больше других вкладываются в бюджет ЕС, требуют перераспределения средств. Швеция, например, предлагает сократить финансирование множества программ Евросоюза, включая научно-исследовательские (Horizon Europe), помощь в развитии других стран или программы культурного обмена студентов (Erasmus). Другие государства, например, Болгария, отказываются жертвовать важнейшими программами — такими как помощь самым малообеспеченным регионам или аграрная политика, — пусть даже придётся увеличить размер взносов. «Некоторые страны предлагают повысить только фонды для Украины, — объясняет премьер-министр Словении Роберт Голоб. — Словения считает, что этого будет недостаточно». Он предсказывает, что обсуждения бюджета будут «долгими»: «Споры о бюджете всегда самые сложные».