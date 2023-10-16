N-TV: выбивать финпомощь стало в два раза труднее — доноры Украины устали от боевых действий

Украина жалуется на то, что обеспечивать себе финансовую помощь со стороны Запада становится всё труднее, сообщает N-TV. По сравнению с апрелем Киеву приходится прилагать в два раза больше усилий для того, чтобы получить поддержку, в которой так остро нуждается, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. Он видит «большую усталость» и «большую слабость» в западных партнёрах.

Украина страдает из-за того, что её доноры устали из-за боевых действий, сообщает N-TV. Обеспечить финансовую помощь стало гораздо сложнее, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко на полях выездной осенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит в городе Марракеш.

По сравнению с апрелем Киеву приходится прилагать в два раза больше усилий для того, чтобы получить помощь. «Я вижу большую усталость, большую слабость в наших партнёрах, — добавил он. — Они хотели бы забыть о боевых действиях, но они продолжаются в полном масштабе».

Причину усталости Марченко видит в геополитическом сдвиге, а также изменении внутриполитической ситуации в различных странах, например в США и ЕС, в связи с предстоящими выборами. При этом Украине крайне необходима финансовая помощь для того, чтобы в будущем году закрыть закрыть свой бюджетный дефицит в размере $43 млрд. Но переговоры по этому поводу на прошлой неделе оказались в тени палестино-израильского конфликта.

На фоне всего происходящего и президент Украины Владимир Зеленский опасается ослабления поддержки его страны и особенно — армии. Ещё на прошлой неделе во время своего визита в Брюссель он предупреждал, что Россия воспользуется этим для того, чтобы накопить новые силы.