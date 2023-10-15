Fox News: выборы в Польше скажутся на судьбе Украины

Эксперты предполагают, что ни одна из крупных партий Польши не сможет получить большинство мест в парламенте на нынешних выборах и им придётся объединяться, пишет Fox News. В частности, такая ситуация пойдёт на пользу крайне правой партии конфедератов, которая выступает против иммиграции, против ЕС и против помощи Украине.

В воскресенье в Польше пройдут выборы в парламент и они могут иметь серьёзные последствия для Украины, пишет Fox News. Дело в том, что консервативная партия «Право и справедливость» находится у власти уже почти десять лет и претендует на третий срок. Её поддерживают в сельских районах страны, для которых важен зерновой вопрос.

И большинство экспертов и наблюдателей полагают, что «Право и справедливость» не получит абсолютного большинства на выборах. В таком случае политикам в парламенте придётся объединяться с другими партиями. И больше других от такой ситуации выиграет крайне правая партия конфедератов — националистическая, выступающая против ЕС и иммиграции. Хотя, судя по опросам, партия набирает лишь около 10% голосов, итоги выборов могут привести к тому, что она войдёт в коалиционное правительство.

Польша приняла миллионы украинских беженцев и выделила немалую помощь Украине. Но теперь в обществе эта поддержка ослабевает, сказал Fox News бывший посол в Польше Дэниел Фрид. Он отмечает: «Поляки обеспокоены. Некоторые поляки переживают насчёт объёма социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения. Их беспокоит длительный тупик на поле боя и его значение для войны. Их беспокоят расходы. Они обеспокоены сохранением мощи Соединённых Штатов».

Польша была одной из ведущих стран, помогающих Украине. Но разброд в политической среде страны показывает, что в её поддержке Украины появились трещины. Самым спорным вопросом стал импорт дешёвого зерна с Украины, из-за которого польские фермеры ощутили угрозу. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что «политический театр» вокруг экспорта зерна выгоден только Москве. Варшаве, конечно, такие заявления не понравились. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина «ведёт себя, как тонущий человек», увлекая за собой Польшу.

Общая сумма помощи Украине со стороны Польши в области безопасности и гуманитарной помощи, включая огромные траты на беженцев, составляет $19 млрд. С начала войны Польша отправила Украине 340 танков Т72 и Leopard, 14 самолётов МиГ и 12 вертолётов Ми-24, а также большое количество вооружения и боеприпасов.