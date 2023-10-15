Американский журналист: обвиняя Россию, Зеленский отчаянно пытается привлечь к себе внимание

Недавние заявления Зеленского о том, что за разжиганием войны на Ближнем Востоке стоит Путин, это отчаянная попытка привлечь к себе внимание, заявил американский журналист Макс Блюменталь в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его мнению, Путин всегда старался поддерживать тесный союз с Израилем и рассматривает этот регион с очень реалистичной точки зрения.

Позволь я добавлю пару странных вещей, которые я услышал за последние дни, чтобы ты мог их прокомментировать. Зеленский заявил, что, по информации украинской разведки, именно Владимир Путин стоит за вспышкой войны на Ближнем Востоке. Якобы он помог Ирану, Иран помог ХАМАС, ХАМАС помогает Палестине. Как ты считаешь, есть ли в этом какая-то доля правды?

МАКС БЛЮМЕНТАЛЬ, журналист: Владимир Путин всегда старался поддерживать очень тесный союз с Израилем. В Израиле проживает около 1,5 миллионов российских евреев. Они во многом очень пророссийски и пропутински настроены.





Конечно, они разделены, как любая другая русская диаспора. Но среди них в Израиле были демонстрации в поддержку СВО. И Путин рассматривает Израиль, как и Сирию и другие страны: он смотрит на них с очень реалистичной точки зрения. Он рассматривает российское население Израиля как важную базу мягкой силы для себя.





Он бы не хотел разрушить отношения с Израилем, особенно учитывая, что это обеспечивает ему дополнительный канал с Соединёнными Штатами. В израильском кнессете очень много российских законодателей, с которыми могут поддерживать связь Путин и его люди.





В то же время Израиль не хотел вооружать Украину, потому что они не хотят расстраивать собственное российское население. Они старались придерживаться нейтральной позиции, и Зеленский очень злился на Израиль. Так что здесь всё гораздо сложнее.





Путин в Сирии стремился предоставить Израилю свободу действий, чтобы избежать регионального конфликта. И это разозлило «Хезболлу». Он, кстати, координирует с Израилем действия на территории Сирии. И он старался снизить градус атак на сирийскую инфраструктуру и на российские войска, которые всё ещё там находились.

Так что «Хезболла» и Иран были недовольны Путиным из-за того, что он не остановил нападения Израиля на Сирию. Сирия*, кстати, ударила по аэропорту Дамаска сегодня. Так что эта идея, что за этим хоть как-то стоял Путин, это фантазии культа Blue Anon внутри крайнего крыла Демократической партии.





Это отголосок антироссийской истерии и попытка помочь Зеленскому затащить мир обратно в его конфликт с Россией и привлечь к себе внимание. Потому что мы начали о нём забывать.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.

* Так сказано в оригинале. Журналист оговорился, имел в виду удары Израиля по аэропорту Дамаска (прим. ИноТВ).