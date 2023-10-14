JF: «худший день для Зеленского» — Украине предстоит неравная борьба за оружие с Израилем

С приходом войны на Ближнем Востоке интерес к Украине упал и для Зеленского настал «худший день». Ему пора признать, что он больше не будет в центре внимания, а Украине придётся вступить в неравный бой за оружие с Израилем — ближайшим союзником США, заявила подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски в интервью Judging Freedom.

И последний вопрос: как этот конфликт (на Ближнем Востоке. — ИноТВ) повлияет на участие или интерес США к конфликту на Украине?

КАРЕН КВЯТКОВСКИ, подполковник ВВС США в отставке: Интерес к военным действиям на Украине уже упал. Мы только что видели, как Германия предоставила помощь в размере 1,1 миллиарда долларов, чтобы как-нибудь протянуть конфликт на Украине через зиму.

Я думаю, что главным вопросом будет всё то оружие, утечка которого произошла: все солдаты, наёмники и другие люди, которые создавали проблемы на протяжении всего конфликта… На протяжении всех военных действий на Украине мы их финансировали, а теперь обнаруживаем, что часть этого оружия, похожего на поставляемое нами, находится в руках ХАМАС и используется против нашего же союзника. И именно это мы неоднократно наблюдали в прошлом, когда оказывали помощь, выбирали сторону и посылали туда оружие. Так что я полагаю, что мы ещё узнаем об этом побольше.

Я не вижу, чтобы американцы вновь проявляли интерес к Украине. Я уверена, что это худший день для Зеленского, и вовсе не потому, что он еврей. Я думаю, что это худший для него день, потому что он осознаёт, что больше не будет находиться в центре внимания и теперь ему придётся бороться с нашим ближайшим союзником за оружие.

Дата выхода в эфир 13 октября 2023 года.