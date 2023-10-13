Опрос Fox News: поддержка американцами Украины и Байдена стремительно падает

На фоне войны в Израиле Украина всё стремительнее теряет поддержку американских избирателей, пишет Fox News. Согласно новому опросу телеканала, теперь более половины населения США настаивают на ограничении помощи Киеву. А в списке «чрезвычайно важных» для страны вопросов американцы смело ставят Украину на последнее место после всех внутренних проблем США.

На фоне войны в Израиле Украина всё стремительнее теряет поддержку американских избирателей, пишет Fox News. Согласно новому опросу, проведённому телеканалом, избиратели теперь более склонны считать, что поддержка Украины со стороны США должна иметь ограниченные временные рамки, а не продолжаться «столько, сколько потребуется», как продолжает настаивать Джо Байден.

По данным опроса, за ограничение поддержки Киева выступает более половины населения США — 51%. В то время же время 45% полагают, что США должны продолжать помогать Украине неограниченно долго. Как отмечает Fox News, результаты наглядно демонстрируют обратную тенденцию по сравнению с февралём этого года, когда 46% хотели ограничить помощь, а 50% выступали за бессрочное финансирование.

Кроме того, значительно снизилось число тех, кто считает, что Украина имеет «большое значение» для Соединённых Штатов — этот показатель теперь составляет 39% по сравнению с 51% по результатам опроса в мае 2022 года. Вместе с тем снизилось и число «крайне обеспокоенных» Украиной: 26% против 33% год назад.

Как сообщает телеканал, в списке «чрезвычайно важных» проблем конфликт на Украине американцы поставили на последнее место после инфляции, опиоидной зависимости, преступности, проблемы на южной границе и изменения климата. Это лишний раз свидетельствует о том, что население США всё больше выражает обеспокоенность своими внутренними проблемами, не делая Украину приоритетом.

Что касается политики Байдена в отношении России, его работу одобряют только 37% избирателей, в то время как 58% категорически не согласны с действиями своего президента. По данным Fox News, президент в целом не пользуется среди американцев большим успехом: как показал опрос, работу Байдена одобряет всего 41% населения.