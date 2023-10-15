Le Figaro: война в Израиле показала, что Запад не в большинстве

Западные страны резко осудили ХАМАС и поддержали Израиль, но такой позиции придерживаются далеко не все страны мира, отмечает в интервью Le Figaro политолог Жиль Гресани. Более того, нынешняя карта разделения мира в поддержке Израиля напоминает картину отношения к украинскому вопросу. Поэтому автор статьи делает вывод, что «старый мир рухнул», а каким будет новый — пока непонятно.

Главные страны Европы незамедлительно и решительно осудили нападение ХАМАС на Израиль. В группу этих стран западной оси входят и другие государства — от Вашингтона до Киева, а также страны из Тихоокеанского региона: Австралия, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань.

Но политолог Жиль Гресани в интервью Le Figaro отмечает, что эту позицию занимают далеко не все. Большинство стран мира находятся в позиции пассивного нейтралитета или призывают к снижению напряжённости в регионе. От Китая до Бразилии, от России до Южной Африки — тяжеловесы стран БРИКС, за исключением Индии, предпочли не выбирать между ХАМАС и Израилем.

К тому же пока ограниченная, но значительная часть лидеров стран арабского и мусульманского мира явно поддерживает операцию ХАМАС: от Ирана до Катара и Алжира. И если в ближайшее время потери палестинцев будут особенно большими, то даже те страны, которые пока заняли нейтральную позицию, могут её сменить. И среди них Саудовская Аравия, Марокко, Египет, ОАЭ и другие, кто в последнее время стремился к нормализации отношений с Израилем. Также похоже, что на стороне ХАМАС некоторые страны Латинской Америки: Никарагуа, Венесуэла, Куба.

Поэтому Жиль Гресани проводит черту между «единым Западом» и остальным миром. И нынешняя война в Израиле вписывается в картину долгосрочного раскола. Список стран, которые поддерживают Украину поставками оружия, и список стран, признающих государство Палестина, практически противоположные. У них разная аргументация и разные интересы, и это могут использовать развивающиеся державы, которые хотят переписать правила игры, отмечает политолог.

И нападение ХАМАС только увеличило этот разрыв. Запад твёрдо придерживается своей позиции в поддержку Израиля, остальные обвиняют его в двойных стандартах. При этом война только началась, и впереди ещё возможно обострение.

«Всё это оставляет нас с горьким осознанием: мы неспособны формировать мир вокруг нас. Территория Евросоюза охвачена дугой разнородных, но непрерывных кризисов: от Арктики до Сахеля, через Ливию, Сирию, Украину, Белоруссию, горячие точки взрываются или вот-вот взорвутся», — отмечает политолог.

Старый мир рухнул; в результате скольжения тектонических плит возникает новый мир, форму которого ещё невозможно определить. «Мы находимся в междуцарствии. Что придёт на смену глобализации, которая верила в «конец истории»? Демократический проект, переориентирующий политику на глобальные общественные блага? Возвращение эпохи империй и царей?» — задаётся вопросом Жиль Гресани.

Пока же неизбежной кажется тенденция милитаризации мира, который станет ещё менее открытым для торговли и дипломатии: «от Бахмута до Газы, от энергетики до полупроводников и искусственного интеллекта — война расширяется».