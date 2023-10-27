19FortFive: «байденомика» поставит крест на втором президентском сроке Байдена

Постоянный рост безудержных расходов Белого дома ведёт Соединённые Штаты к длительному экономическому упадку, что поставит крест на втором президентском сроке Джо Байдена, передаёт 19FortyFive. Дефицит бюджета Америки за год увеличился почти на четверть и составил $1,7 трлн, а его обслуживание сравнялось с оборонным бюджетом. Такими темпами США может в недалёком будущем стать не по карману содержание армии, что неизбежно приведёт к ослаблению их влияния на мировой арене.

Предвыборное заявление президента США Джо Байдена о том, что он якобы создал более 10 млн рабочих мест, его не спасёт. Белый дом с лета продвигает «байденомику», однако, согласно последним экономическим показателям, безрассудные расходы Байдена на триллионы долларов ему не простят, пишет 19FortyFive.

Дефицит бюджета США на 2023 финансовый год составил $1,7 трлн, увеличившись на 23% за год, поскольку Казначейство потратило $879 млрд только на обслуживание федерального долга. Таким образом «байденомика» означает, что худшее ещё впереди, а дефицит в несколько триллионов долларов стал новой нормой. Настолько огромный дефицит образовался из-за расходов правительства, которые в прошлом году превысили $6,1 трлн.

В то же время поступления в госбюджет США составили $4,4 трлн, что заметно меньше прогнозируемых ранее $5 трлн. Ключевые причины падения размеров поступлений на $457 млрд по сравнению с предыдущим финансовым годом заключаются в замедлении американской экономики и контрпродуктивном повышении налогов. Кроме того, выплаты процентов по дефициту федерального бюджета сравнялись с оборонным бюджетом Соединённых Штатов. Тем не менее администрация Байдена по-прежнему полна решимости продолжать безудержно тратить деньги налогоплательщиков и следовать по стопам Британской империи, отмечает автор статьи.

Распад Британской империи после Второй мировой войны может служить примером тому, что может произойти с США в дальнейшем. После Второй мировой войны британский долг достиг 200% от ВВП империи, и Великобритания вступила в период экономической зимы. Она больше не могла позволить себе содержать армию, которая завоевала и поддерживала империю, и британское влияние на мировой арене ослабло. Похоже, что Джо Байден намерен повторить ситуацию и обречь США на то, чтобы последовать за Британской империей и привести Америку к длительному экономическому упадку.

Финансовые рынки начинают осознавать тот факт, что Казначейство США в конечном итоге не сможет выплатить свои долги — и этот день может скоро наступить. Следовательно, инвесторы требуют более высокой доходности при кредитовании Казначейства, что увеличивает стоимость обслуживания долга. Поскольку огромный дефицит продолжает увеличивать долг, валовые процентные расходы стремительно растут, поскольку новые долговые обязательства выпускаются под более высокие процентные ставки.

Кроме того, нынешний всплеск инфляции приведёт к дополнительному удорожанию заимствований денег федеральным правительством. Вызванная «байденомикой» инфляция поставит крест на втором президентском сроке Байдена. Повышение цен подорвало покупательную способность американских потребителей, среди которых сильно пострадали многие меньшинства, традиционно голосующие за демократов. Байден занял свой пост отчасти потому, что он внушил американскому народу идею о том, что Дональд Трамп разрушил экономику. Теперь похоже, что «байденомика» поможет Трампу вернуться в Белый дом, заключает 19FortyFive.