Время платить по счетам — Handelsblatt о возросшей в 10 раз стоимости обслуживания госдолга Германии и других стран региона

ЕЦБ последовательно повышал процентные ставки рефинансирования, что теперь сказывается на госдолге стран Европы и самого союза. Так, немецкая Handelsblatt указывает, что в Германии на фоне сокращения налоговых поступлений из-за рецессии ежегодные выплаты по процентам достигли €40 млрд, что в 10 раз больше, чем в 2021 году. Ещё хуже дела обстоят в Италии, где правительство не может совладать с дефицитом бюджета. В самом ЕС тоже назревает кризис госдолга, Брюссель хочет переложить его на национальные правительства, но этому сопротивляются такие страны, как Германия.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер «опять», замечает Handelsblatt, «сообщил плохую новость» для правящей коалиции: роста налоговых сборов из-за рецессии в следующем году ожидать не приходится. «В то же время расходы на оплату долговых процентов растут — и федеральный бюджет испытывает всё большее давление».

Издание отмечает, что подошёл конец периода, когда Германия могла занимать деньги на инвестиции и не платить высоких процентов по долгам, оставляя их будущим правительствам. «Финансовые рынки перечёркивают мечты правящей коалиции о расходах», так как с 2021 года стоимость обслуживания госдолга возросла в 10 раз. Если в 2021 году проценты по всем долгам ФРГ составляли €4 млрд, то в 2023 году эта сумма достигла €40 млрд. «Последний раз процентные расходы были такими высокими во время финансового кризиса 2008 года».

Германия при этом не самый тяжёлый случай в ЕС, и «итальянцы, вероятно, всё же хотели бы поменяться местами с немцами». В настоящий момент правительство Джорджи Мелони не почувствовала всю тяжесть долгов только потому, что продолжает получать помощь из ЕС в рамках «фонда реконструкции», созданного после кризиса коронавируса. Но он заканчивается к 2026 году, и тогда итальянскому правительству снова придётся занимать на свободном рынке.

Италия — самая проблемная страна ЕС, так как это единственный большой член союза, где доля долгов относительно ВВП не стагнирует, а растёт. «В первом квартале 2023 года госдолг составлял 140,9 процента от объёма экономического производства, а во втором — 142,2 процента», и это притом, что «итальянская экономика в настоящее время чувствует себя намного лучше, чем немецкая». «Что произойдёт, если экономика рухнет?» — задаётся вопросом Handelsblatt.

Джанкарло Джорджетти, министр экономики в правительстве Мелони, тем не менее говорит о дефиците в 5,6% в этом году, что почти в два раза выше «нормы ЕС» в 3%, и дефиците бюджета в 4,6% в следующем 2024 году. «Устойчивость долгового бремени Италии рано или поздно может быть поставлена под сомнение рейтинговыми агентствами», — предупреждает Йорг Анжеле, аналитик Bantleon Bank.

17 ноября рейтинговое агентство Moody's будет пересматривать рейтинг Италии, который и так только «Baa3», более низкая оценка будет означать, что гособлигации Италии — «мусор» и агентство не рекомендует вкладываться в них. Проценты по гособлигациям Италии тем временем преодолели 5%-ную планку, а Еврокомиссия назначила против Италии разбирательства из-за несоблюдения положения о дефиците бюджета.

Сам ЕС, очевидно, тоже сталкивается с проблемами из-за процентов по госдолгу. «Уровень долга ЕС в мае достиг 400 миллиардов евро», — указывает Handelsblatt, и «сумма будет продолжать расти как минимум до 2026 года», так как «комиссия после коронавируса постоянно выпускает новые облигации сообщества в рамках Фонда восстановления». Деньги, взятые на рынках капитала, передаются государствам-членам в виде кредитов и грантов, которые используют для оплаты «зелёной и цифровой трансформации».

Проценты по этим кредитам платит, однако, сам ЕС, «а поскольку ЕЦБ повысил ключевые процентные ставки, обслуживание этого долга становится всё более дорогим», — продолжает издание. В 2024 году оплата одних процентов составит €4 млрд, но к 2030 году процентные выплаты по займам достигнут €11 млрд в год.

Немецкая газета отмечает, что вопрос о выплатах по долгам союза должны в ближайшее время рассмотреть лидеры стран — членов объединения. В вопросе нет единства. В то время как Европарламент и Еврокомиссия хотят переложить обязательства по возврату долга на отдельные государства, «ряд правительств, включая Германию, отвергают это и предлагают сократить другие статьи бюджета ЕС».

Позицию Германии на переговорах в Брюсселе представляет министр финансов Линднер, который считает, что «Германия должна оставаться «золотым стандартом» среди европейских стран-должников».

Но даже в Берлине «заметны перемены», — отмечает Handelsblatt. Прежде всего министр экономики Роберт Хабек выступает против «курса на экономию» своего коллеги по коалиции. Министр экономики от партии зелёных «начал атаку» на прописанную в конституции норму по ограничению госдолга. «Многие, зачастую крупномасштабные программы поддержки должны сохраняться достаточно долго, чтобы добиться полного эффекта — и это поднимает вопросы о финансировании», — цитирует Хабека Handelsblatt. Для этого, по мнению министра от зелёных, в Германии необходимо обсудить адаптацию бюджетных правил к «новым реалиям», в частности, снять ограничения.

«Хабек видит финансовые возможности, которые могут ускорить экономический рост и «зелёную» трансформацию, а Линднер, с другой стороны, настаивает на своём строгом управлении бюджетом». Сама газета считает, что по сравнению с другими странами блока у Германии всё довольно неплохо, так как, несмотря на рецессию, самый худший экономический рост в еврозоне и растущие расходы по госдолгу, он у Германии всё-таки сокращается.

Германия не должна подражать странам-должникам — напротив, «немецкая политика жёсткой экономии должна стать моделью для остального ЕС», — утверждают в Минфине ФРГ. «Сейчас на международном уровне и особенно в Европе необходимы чёткие и заслуживающие доверия сигналы для структурных реформ и сокращения дефицита», — поясняет руководитель аппарата Министерства финансов Флориан Тонкар, так как «любой, кто легкомысленно относится к текущим событиям, рискует потерпеть неудачу».