Le Figaro: Счётная палата ЕС бьёт тревогу, где взять денег на помощь Украине

Страны Евросоюза и без того страдают от сложной экономической ситуации. При этом они пообещали Украине многомиллиардные кредиты, выплаты по которым Киев начнёт нескоро, пишет Le Figaro. Оттого Счётная палата ЕС старается предостеречь Еврокомиссию и обратить её внимание на резкий рост долговых обязательств Евросоюза.

ЕС пообещал Украине выделить €50 млрд помощи в течение пяти лет. При этом европейским странам ещё нужно найти эти деньги в бюджете. Поэтому Европейская счётная палата высказала неоднозначное мнение по поводу европейской помощи Киеву, пишет Le Figaro.

Счётная палата ЕС отмечает, что долг ЕС в 2022 году значительно увеличился и достиг €344,3 млрд (по сравнению с €236,7 млрд в 2021 году). Поэтому в своём заявлении представители этого контролирующего органа задаются вопросом, как страны союза смогут выполнить все данные Украине обещания, если бюджет и без того находится в сложном положении, страдая от роста процентных ставок.

Счётная палата отметила, что в 2022 году расходы ЕС на Украину увеличились более чем вдвое: с €7 млрд до €16 млрд. При этом страны ЕС не знают, вернёт ли Киев эти деньги. Но Брюссель запросил у стран-членов ещё €50 млрд для Киева, из них €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде кредитов.

Счётная палата отмечает, что условия возвращения этих денег Киевом весьма расплывчаты, а процедура распределения помощи не прозрачна. На сегодняшний день Европейский союз и его государства-члены предоставили Украине помощь в общей сложности на €70 млрд, отмечает издание. А если прибавить сюда поставки вооружений, то сумма доходит до €139 млрд. Как отмечают эксперты, это больше, чем обещали выделить США.

По мнению эксперта Эулалии Рубио, ЕС стоило бы сделать шаг назад, ведь предоставлять кредиты стране в состоянии войны рискованно. Впрочем, она отмечает, что пока что помощь Украине составляет лишь небольшую часть в структуре европейского бюджета. Кроме того, эксперты высказывают надежду, что долгосрочная кредитная программа в случае с Украиной привлечёт и других спонсоров. И Киеву не придётся сразу же погашать кредиты: этот процесс начнётся только в 2033 году, а график погашения рассчитан на 35 лет.

Если же Украина вступит в ЕС, то ситуация и вовсе изменится. Например, по подсчётам экспертов, на неё придётся выделить €186 млрд в течение семи лет. А значит, многие государства-члены ЕС станут чистыми донорами и сами ничего из бюджета получать не будут. Этот сценарий приведёт к сокращению сельскохозяйственных субсидий в ЕС примерно на 20%, отмечает Le Figaro.