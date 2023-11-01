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Politico: споры о финансах грозят сорвать климатический саммит ООН

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Переговоры по созданию международного фонда, предназначенного для компенсации ущерба в сфере климата, рискуют зайти в тупик, поскольку их участникам до сих пор не удаётся прийти к согласию даже по самым фундаментальным вопросам. И это может стать довольно серьёзной проблемой в преддверии саммита ООН по климату, который должен начаться в ОАЭ уже через месяц, предупреждает Politico.
Politico: споры о финансах грозят сорвать климатический саммит ООН
AP

Предстоящему климатическому саммиту ООН угрожает «драма с финансированием» на фоне опасений относительно того, что переговоры по созданию международного фонда для компенсации ущерба наиболее пострадавшим странам могут потерпеть крах. И это способно стать серьёзным затруднением в преддверии саммита, сообщает Politico.

Предполагалось, что такой фонд будет помогать развивающимся странам, которые фактически внесли наименьший вклад в загрязнение окружающей среды, справляться с необратимыми последствиями изменений климата, включая повышение уровня моря и экстремальные погодные условия. Эти последствия напрямую негативно отражаются на жителях этих стран. 

Однако пока переговоры о создании подобного фонда для возмещения климатических «убытков» и ущерба застопорились из-за атмосферы недоверия и враждебности, поясняется в статье. При этом страны, принимающие участие в обсуждениях, не могут прийти к согласию даже по самым фундаментальным вопросам: как будет создаваться фонд, а также кто именно, как и в пользу кого будет осуществлять выплаты, сообщают журналисты Politico.

Если страны не найдут компромисс в ближайшие дни, это способно нарушить дальнейшую работу, предупредил глава делегации Барбадоса Авинаш Персо после того, как переговоры зашли в тупик в начале октября. «Я чувствую, что недостаточно людей в полной мере обеспокоены этим вопросом», — также подчеркнул он.

Ожидается, что переговоры будут возобновлены в пятницу, говорится в статье. Это станет последней попыткой определить ключевые вопросы, касающиеся создания фонда, в преддверии саммита COP28, который должен стартовать 30 ноября в Объединённых Арабских Эмиратах.

Если же они вновь потерпят неудачу, то возникнет ещё больше сомнений о возможности решить в ходе саммита ещё более сложные вопросы, включая обязательства поэтапно отказаться от использования ископаемого топлива. И это способно подорвать доверие, сохранившееся после прошлогодней конференции, когда мировые лидеры приветствовали «историческое» соглашение о начале совместной работы над созданием фонда, предупреждает Politico.

В таком случае могут вновь возродиться инициативы о том, чтобы попытаться возложить на самых крупных загрязнителей окружающей среды, таких как США и Европейский союз, ответственность за осуществляемые ими на протяжении долгих лет выбросы, провоцирующие и ускоряющие глобальное потепление, говорится в статье. Тогда могут опять начаться разговоры об «исторической ответственности» и компенсациях, которые вряд ли приведут к реальным результатам.

США уже предупредили, что считают эту инициативу неудачной — и подобные требования могут привести к тому, что Вашингтон откажется от участия в переговорах. Кроме того, чтобы выделить какие-либо средства для нового фонда, администрации президента Джо Байдена придётся преодолеть серьёзное политическое препятствие: получить необходимое одобрение конгресса будет не так просто, особенно учитывая, что палата представителей контролируется республиканцами, отмечается в статье.

Сторонники развивающихся стран также обеспокоены тем, что новый фонд будет фактически зависеть от доброй воли богатых стран, если в эти договорённости не будут включены конкретные обязательства. Это беспокойство усиливает и тот факт, что богатые страны не выполнили предыдущее обещание о том, чтобы к 2020 году выделять ежегодно $100 млрд на финансирование климатических проектов, пишет Politico.

И это также подрывает доверие более бедных стран к переговорам по климату, подчёркивается в статье. «Один из способов, с помощью которого развитые страны могут изменить динамику переговоров, — это положить на стол какие-то деньги. Им нужно просто определить цифру и сказать, что если создание фонда будет согласовано, мы вложим столько-то сотен миллионов долларов», — заключил Персо. 

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Politico США Северная Америка
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