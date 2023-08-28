NBC: в Луизиане бушуют пожары, а во Флориде введено ЧП в связи с надвигающимся ураганом

На территории США продолжает свирепствовать стихия, сообщает NBC News. В Луизиане люди вынуждены срочно эвакуироваться в связи с лесными пожарами, однако убежища уже переполнены. Тем временем во Флориде введён режим ЧП — туда надвигается тропический шторм.

Этой ночью в Луизиане было объявлено чрезвычайное положение в связи с лесными пожарами, которые бушуют по всему штату. Один из них охватил более 30 тысяч акров на юго-западе Луизианы. Жители вынуждены эвакуироваться, в то время как пожарные пытаются сдержать это ужасающее пламя.

ДЖОН БЕЛЛ ЭДВАРДС, губернатор Луизианы: Никто из жителей Луизианы никогда не видел ничего подобного. Здесь никогда не было так жарко, так сухо на протяжении столь долгого времени.

В городе Де-Риддер, штат Луизиана, эта церковь стала убежищем. Уильям и Леота Лэйси схватили своих внуков и бросились бежать.

Репортёр: Вы когда-нибудь видели здесь что-нибудь подобное?

ЛЕОТА ЛЕЙСИ: Нет, никогда!

Джедда Уоткинс и её бабушка не успели взять лекарства, в том числе инсулин, так как, по их словам, дым стоял сплошной стеной.

ДЖЕДДА УОТКИНС: Помню, когда мы убегали, я не могла дышать. Я просто не могла.

Пожары связаны с засухой в Луизиане и самым жарким летом за всю историю наблюдений. По всей стране около 90 миллионов человек находятся в режиме повышенной готовности из-за жары до конца недели.

А теперь появилась ещё одна угроза — тропический шторм, надвигающийся на залив. Сегодня губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение в преддверии урагана, который может обрушиться на их территорию на следующей неделе.

Наш репортёр Присцилла на связи из Риттера, штат Луизиана. Присцилла, этот приют действительно почти переполнен?

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН, репортёр NBC News: Именно так, Хосе. Мне сказали, что здесь почти 70 человек. Только что привезли ужин, и люди стараются получить горячую пищу, прежде чем лечь спать. Представители Красного Креста говорят, что если вместимость здесь достигнет предела, они готовы открыть второй приют и продолжать принимать людей.

Дата выхода в эфир 27 августа 2023 года.