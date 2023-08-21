NBC: «готовимся к худшему» — в Калифорнии введён режим ЧП в связи с надвигающимся ураганом

Мексика и юго-западное побережье США готовятся к катастрофическому шторму, сообщает NBC News. В настоящее время в Калифорнии введён режим ЧП. Люди сметают полки магазинов, в панике запасаются мешками с песком, а власти стягивают туда военную технику в надежде смягчить урон от стихии.

Этой ночью ураган «Хилари» обрушился на некоторые районы Мексики. Теперь он движется на север в сторону США. В Кабо-Сан-Лукасе сильный дождь обрушился на туристическую зону. А сегодня на юге Калифорнии — страшное предупреждение.

НЭНСИ УОРД, директор управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии: Отнеситесь к этому серьёзно. Это очень, очень опасный и значительный шторм.

Жители от Сан-Диего до Палм-Спрингс готовятся к стихийному бедствию: они наполняют мешки с песком для защиты от потенциально катастрофического наводнения.

ЖЕНЩИНА: Я очень переживаю, да.

Всего несколько дюймов дождя в пустынных районах, таких как Палм-Спрингс, могут стать катастрофой, поскольку выжженная солнцем, сухая, твёрдая почва и песок плохо впитывают влагу, в результате чего паводковые воды устремляются на дороги и в жилые кварталы.

Но это не просто дождь. По словам официальных лиц, ураган может вызвать опасные для жизни отбойные течения, смертоносные оползни и даже торнадо. Жители бегут в продуктовые магазины: полки опустели, люди спешат запастись самым необходимым.

ЖЕНЩИНА: Хочется убедиться, что я буду подготовлена.

Сегодня официальные лица выступили со следующим предупреждением.

ТОНИ ТАВАРЕС, директор департамента транспорта Калифорнии: Если у вас нет нужды находиться на дорогах, мы просим вас отложить все свои поездки, не связанные с существенной необходимостью.

Авиасообщение уже находится под угрозой. Авиакомпания Southwest Airlines отменила все рейсы в и из Палм-Спрингс до утра понедельника. Закрыты национальные парки, в том числе Долина Смерти, Джошуа-Три и другие. По всей Южной Калифорнии жители находятся в напряжении, ожидая надвигающийся шторм.

Наш репортёр Присцилла находится в Палм-Спрингс, где продолжается подготовка к урагану. Присцилла, даже военные готовятся к худшему сценарию на юго-западном побережье?

ПРИСЦИЛЛА ТОМПСОН, репортёр NBC News: Всё верно, Хосе. Пока люди судорожно наполняют мешки песком, национальная гвардия разместила в Калифорнии и Неваде спасательную технику, и даже военно-морской флот выводит свои корабли из бухты Сан-Диего, чтобы предотвратить ущерб.

Дата выхода в эфир 20 августа 2023 года.