ABC News: лесные пожары в штате Вашингтон не удаётся взять под контроль

В штате Вашингтон бушуют три крупных лесных пожара. Тысячи людей вынуждены эвакуироваться. На помощь пожарным пришли вертолеты, однако ни один из очагов не удалось локализовать. Сезон пожаров на западе страны в самом разгаре. Власти призывают готовиться к дальнейшим сложностям, сообщает ABC News.

Переходим к чрезвычайному положению в штате Вашингтон, где сегодня утром полыхают три крупных лесных пожара. Подтверждена гибель одного человека, более двухсот сооружений повреждены или разрушены, тысячи людей эвакуированы. К нам присоединяется корреспондент АВС Морган Норвуд с подробностями об усилиях по взятию происходящего под контроль.

Сегодня утром три крупных лесных пожара, охвативших штат Вашингтон, унесли жизни по меньшей мере одного человека и вынудили тысячи людей эвакуироваться. Огонь, полыхающий к западу от Спокана, стал самым разрушительным. Уничтожено около 200 строений.

Пламя поглотило этот дом на Гранитном озере. Вот как он выглядел раньше. Теперь от него остался только каркас. На месте работают пожарные из многочисленных агентств.

ПОЖАРНЫЙ: Давайте повысим его до второго уровня.

Группа вертолётов борется с пламенем сверху, в то время как фермеры отчаянно роют свои собственные противопожарные рвы по мере приближения ада.

ЖЕНЩИНА: Боже мой!

Эта густая стена дыма вынудила закрыть трассу I-90 на 20 миль. Огонь охватил более 9500 акров, в то время как пожар на орегонской дороге — 3000, а в провинции Вайнона — 5000 акров. Все три пожара локализованы на ноль процентов.

ДЖОН НОУЛС, шериф, округ Спокан: Разрушения, которые произошли в некоторых из этих районов… Я за всю свою жизнь не видел ничего подобного.

Сезон пожаров на западе в самом разгаре. За одну ночь в Калифорнии разгорелся настоящий ад и охватил более 5000 акров в округе Санта-Барбара.

МУЖЧИНА: Чувствуешь жар?

ЖЕНЩИНА: О, Боже!

Тем временем, на севере с другой стороны границы Канада всё ещё пытается оправиться от самого страшного сезона пожаров в истории, пока горит более тысячи вышедших из-под контроля лесных пожара. В пятницу почти 20 тысяч жителей города Йеллоунайф были вынуждены эвакуироваться.

МОРГАН НОРВУД, корреспондент АВС: Это был очень сложный сезон пожаров там в Канаде. Только в этом году пожар охватил более 34 миллионов акров. Чтобы представить это в перспективе, это больше штата Нью-Йорк. Власти предупреждают, что впереди еще много сложных дней. Джио?

Да, мы будем следить за этим очень внимательно. Спасибо, Морган.

Дата выхода в эфир 20 августа 2023 года.