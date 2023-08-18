WION: канадские власти объявили ЧС из-за сотен новых пожаров на северо-западе

Сотни лесных пожаров, которые бушуют на северо-западе Канады, вынудили власти ввести режим чрезвычайного положения. Начата эвакуация 20 тыс. жителей из города Йеллоунайф, административного центра Северо-Западных территорий. Кроме того, дым от канадских пожаров вновь спровоцировал загрязнение воздуха над территорией США, передаёт WION.

Тем временем, из-за сотен лесных пожаров, которые бушуют на северо-западе Канады, там было провозглашено чрезвычайное положение и объявлена эвакуация жителей из города Йеллоунайф, административного центра Северо-Западных территорий. Около 20 тысяч жителей Йеллоунайфа призывают покинуть город, чтобы не оказаться на пути быстро распространяющегося пламени.



На этой территории зафиксировано уже более 230 пожаров, которые негативно влияют и на качество воздуха в Соединённых Штатах Америки.



МАРГ ХАДДЕР, жительница Йеллоунайфа: Это довольно пугающе из-за дыма, конечно, сейчас стало немного легче. Однако сегодня утром дым был очень-очень густым. Я имею в виду, что это не лучшая ситуация, это точно!



Лесные пожары в Йеллоунайфе, расположенном к северу от Альберты, охватили примерно 165 тысяч гектаров, постепенно приближаясь к северо-западным территориям и главному шоссе.



ЙЭН БУШЕЛЛ, глава управления по чрезвычайным ситуациям в Калгари: Мы призываем жителей Северо-Западных территорий, которым необходимо эвакуироваться, которые должны быть готовы к эвакуации или которые уже эвакуировались, зарегистрироваться в администрации Северо-Западных территорий, на правительственном веб-сайте.



Чтобы сдержать наступление лесных пожаров, пожарные самолёты с водой пролетают на небольшой высоте над Йеллоунайфом, в то время как густой дым окутал этот административный центр обширных и малонаселённых Северо-Западных территорий.



Учитывая серьёзность ситуации в регионе, глава управления провинции по борьбе с лесными пожарами провинции Британская Колумбия заявил, что из-за пожаров здесь ожидают «самые сложные 24–48 часов» за всё лето.



КЛИФ ЧАПМАН, глава управления по борьбе с лесными пожарами в Британской Колумбии: Это погодное явление может привести к самым сложным 24–48 часам за всё лето, с точки зрения пожарной безопасности. Мы ожидаем значительного роста пожаров и предполагаем, что все наши ресурсы будут востребованы на территории провинции, с севера до юга, в течение следующих 48 часов.



Кадры, снятые на Северо-Западных территориях, показывают интенсивное движение, поскольку жители пытались покинуть этот район. Другие кадры показывают, как автомобили, движущиеся по шоссе, окутаны дымом от деревьев, расположенных небольшими группами вдоль дорог, в то время как они направляются в безопасное место.



По состоянию на четверг в соседней Британской Колумбии действует около 360 активных пожаров. И официальные лица ожидают ухудшения пожарной обстановки, поскольку в ближайшие несколько дней ожидается жара в сочетании с опасностью молний. Служба лесных пожаров Британской Колумбии заявила, что высокое давление, вызывающее суховеи, также может способствовать экстремальному распространению пожаров.



БРЮС РАЛСТОН, министр лесного хозяйства Британской Колумбии: На этой неделе мы наблюдаем аномальную жару, усугубившую серьезные условия засухи и риск опасности лесных пожаров здесь, в Британской Колумбии. Мы готовимся к экстремальному распространению огня на этой неделе из-за совпадения таких условий, как жара, молнии, сильный ветер и засуха. Велика вероятность возникновения новых пожаров, которые будут быстро и непредсказуемо нарастать в ближайшие дни.



А поскольку на Северо-Западных территориях бушуют лесные пожары, это снова привело к ухудшению качества воздуха в США. Поэтому Управление по контролю за загрязнением Миннесоты выпустило предупреждения о плохом качестве воздуха на четверг, а также на пятницу.



Выражая поддержку гражданам, премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил свою солидарность и пообещал оказать максимальную помощь нуждающимся. Премьер-министр также встретился с официальными лицами, чтобы обсудить продолжающиеся лесные пожары, и заявил, что не будет проявлять терпимость к любым попыткам поднять цены на такие вещи, как авиабилеты и товары первой необходимости.



Это худший сезон лесных пожаров в Канаде: по всей стране бушуют более тысячи активных пожаров, в том числе 265 из них на Северо-Западных территориях. Эксперты говорят, что изменение климата усугубило проблему лесных пожаров.



Дата выхода в эфир 18 августа 2023 года.