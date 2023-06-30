CBS News: смог от канадских лесных пожаров добрался до Вашингтона

Пока в Канаде продолжают бушевать лесные пожары, жители США страдают от заметного снижения качества воздуха. По последним данным, теперь в первую тройку городов с самым загрязнённым воздухом в мире вошли американские Детройт, Вашингтон и Чикаго. Обстановку осложняет жара и приближающиеся национальные праздники. Однако власти советуют жителям максимально ограничить пребывание на улице, сообщает CBS News.

Соединённые Штаты борются с одним из худших показателей качества воздуха на земле.

Согласно индексу качества воздуха, в настоящее время в Детройте самый загрязнённый воздух в мире. Вашингтон, вы видите как раз Капитолий, и Чикаго заняли второе и третье места соответственно.

Всё это стало результатом продолжающихся лесных пожаров в Канаде. Более 100 миллионов человек на Среднем Западе и вдоль восточного побережья получили медицинские рекомендации из-за дыма.

Корреспондент Конгресса от CBS News Скотт Макфарланд сменил свой типичный вашингтонский костюм на поло, потому что на улице жарко, и качество воздуха ужасное. Знайте, если Скотт в поло, то на улице тепло. Скотт, расскажи нам, что там с качеством воздуха возле тебя, и как это воспринимают люди?

СКОТТ МАКФАРЛАНД, корреспондент: У воздуха текстура и запах жаровни. Начнём с этого. Это самое низкое качество воздуха в Америке, если не худшее в мире. Прямо здесь, в столице страны в середине летнего дня эти улицы должны быть заполнены людьми. В реальности всё не так. Местные власти ввели ограничения. И есть также неформальные ограничения, которые люди принимают сами.





Но начнём с распоряжений властей. Округ Колумбия, Мэриленд и соседние штаты объявили предупреждение с просьбой ограничить мероприятия на свежем воздухе. Парки и зоны развлечений закрыты. Чем ещё занимаются летом? Лагерь, футбол, бейсбол, лакросс.





Школы, где всё ещё идут занятия, перенесли всё в помещения. Есть рекомендации ограничить пребывание на улице, что достаточно сложно в сезон купания бассейнах, особенно когда так жарко.





Федеральное правительство находится в режиме, который мы характеризуем как режим каникул. Приближаются праздничные выходные, а потом праздничная неделя, когда Конгресс здесь в Вашингтоне не будет работать. Туристические поездки ограничены в тех районах, где обычно были бы посетители: Капитолий, Белый дом, федеральные здания.

Но всё равно в Вашингтоне лето, поэтому ожидается, что те, кто сюда приехал с семьей, должны принять решение, выходить ли им на улицу или нет. Это может оказаться неприемлемым для тех, у кого проблемы с дыханием или у кого склонность к мигреням или другие проблемы со здоровьем. Непростой день сегодня в Вашингтоне.

Ну есть Смитсоновский институт. Большинство входящих в него музеев расположены в зданиях и могут предложить много интересного для туристов. Но как такое качество воздуха соотносится с дымом от лесных пожаров, охвативших восточное побережье ранее в этом месяце? Я заметила, что ты без маски. Когда здесь в Нью-Йорке было хуже всего, люди ходили в масках.

Я вижу там сзади люди в масках.

Каково сейчас, если сравнивать?

СКОТТ МАКФАРЛАНД, корреспондент: Это мигрирующая проблема, которая вообще-то возникла некоторое время назад. В мае я был в штате Мичиган, там тоже был этот смог, он перемещался в западную часть штата. Он постоянно в движении, пока в Канаде продолжают безудержно бушевать пожары. Это такая мигрирующая ситуация, проходящая прямо по I-95 на восточном побережье, где в этот летний сезон так много американцев.





Я бы сказал, что маски сегодня более распространены, чем ранее в Вашингтоне. Это достаточно острая ситуация. Если мы пойдем и проведем небольшое неформальное исследование, вы увидите, что примерно треть людей здесь ходят в масках. Это серьезно. В мире после острой фазы пандемии люди понимают, что здесь происходит. Ограничивать время пребывания на улице. Это настолько необычная ситуация для этого времени года в этом городе.

Хорошо. Скотт Макфарланд, спасибо!

Дата выхода в эфир 29 июня 2023 года.