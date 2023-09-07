Politico: ЕС вынужден притормозить с осуществлением планов по использованию замороженных российских активов

Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС использовать многоэтапный подход по взиманию прибыли с замороженных российских активов, передаёт Politico. По данным издания, задержка с решением вопроса возникла из-за сомнений Германии и Франции.

Европейской комиссии пришлось притормозить с осуществлением планов по взиманию прибыли с замороженных российских активов из-за позиции Германии и Франции, которые выражают сомнения в таком подходе, сообщает Politico.

Как напоминает издание, идея направить российские активы на восстановление Украины циркулирует, с тех пор, как они были заморожены в соответствии с санкциями Запада более года назад. Таким образом ЕС надеется сократить расходы на восстановление Украины, после того как обязался взять на себя «львиную долю» необходимых средств.

Впрочем, по словам источников Politico, Еврокомиссия прислушалась к предложению Франции о многоэтапном подходе при решении данного вопроса. Предполагается, что это позволит убедить скептиков и выиграть время после того, как многочисленные заявления, сделанные в последние месяцы, не принесли результатов и столкнулись с противодействием ряда стран блока и Европейского центрального банка из-за проблем с правовой и финансовой стабильностью.

Подход предполагает поэтапную реализацию трёх основных положений. Во-первых, уточнение объёма долгов по соответствующим финансовым обязательствам. Во-вторых, введение требований к центральным депозитариям по разделению денежных остатков российских активов. И, наконец, обложение налогом доходов от реинвестирования замороженных российских активов и перечисление этих доходов в бюджет Евросоюза в качестве внешних целевых поступлений.

Ожидается, что должностные лица Еврокомиссииобсудят предложение со странами ЕС 13 сентября. Politico уточняет, что подобный подход потребует единогласной поддержки стран ЕС, так как вопрос относится к сфере общей безопасности и внешней политики.

Однако, предупреждает издание, новые планы Еврокомиссии, скорее всего, не оправдают ожиданий самой Украины и её наиболее ярых сторонников в ЕС, в том числе Польши и стран Балтии, которые продвигают идею ареста российских активов.