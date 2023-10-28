La Nouvelle Tribune: Европа загнала себя в тупик, отказавшись от космического сотрудничества с Россией

После начала СВО Евросоюз отказался от российских космических технологий и тем самым попал в зависимость от американской компании SpaceX, заключив с ней договор о запуске четырёх спутников. Европа намерена восстановить свою автономию благодаря разработкам собственной ракеты-носителя «Ариан-6», однако пока она не готова к первому полёту, рассказывает La Nouvelle Tribune.

Украинский конфликт продемонстрировал слабое место Европы, которая хочет добиться независимости в космической сфере, пишет La Nouvelle Tribune. Если раньше космос считался свободным от геополитических игр, то теперь он стал новым полем битвы. В результате проект Galileo, который даст ЕС автономию в спутниковой навигации, оказался в тупике из-за бойкота российских технологий и невозможности использовать привычную ракету-носитель «Союз».

Лишившись «Союзов», Европа обратилась к компании Илона Маска SpaceX, рассказывает издание. Европейское космическое агентство заключило с ней предварительное соглашение о запуске четырёх спутников Galileo в 2024 году. Такой противоречивый и необходимый в текущих обстоятельствах шаг, однако, означает зависимость Европы от американцев и её слабость в важнейшей сфере.

В качестве примера проблем ЕС в космической области французская газета приводит ситуацию с европейскими ракетами-носителями: «Ариан-5» больше не используется, «Вега-C» столкнулась с техническими сложностями, а «Ариан-6» пока не готова к первому полёту, запланированному на следующий год. Единственная рабочая ракета «Вега» не подходит для систем Galileo — таким образом, Европа не может отправить их на орбиту своими силами.

В заключение La Nouvelle Tribune отмечает, что Евросоюз намерен восстановить свою автономию благодаря разработкам ракеты-носителя «Ариан-6». Независимость в космической сфере важна для поддержания авторитета и суверенитета Европы и позволит лучше противостоять текущим и будущим геополитическим потрясениям.