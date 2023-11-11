NTD: учёные смогли увидеть чёрную дыру возрастом почти как Вселенная

Благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба и космической рентгеновской обсерватории «Чандра» учёные смогли увидеть чёрную дыру возрастом почти как Вселенная. Как передаёт NTD, результаты исследований подтверждают теории о том, что сверхмассивные чёрные дыры существовали уже на заре Вселенной. Астрофизики считают, что масса этой чёрной дыры составляет 10% массы всех звёзд в галактике.

Если нашей Вселенной 13 миллиардов 700 миллионов лет, то возраст этой чёрной дыры, известной как UHZ1, — всего на 500 миллионов лет меньше.

Ещё более поразительным для учёных стал размер этого монстра — она в десять раз больше, чем чёрная дыра в центре нашего Млечного Пути.

Такие данные получили благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба и космической рентгеновской обсерватории «Чандра». Результаты исследований подтверждают теории о том, что сверхмассивные чёрные дыры существовали уже на заре Вселенной.

Астрофизики считают, что масса этой чёрной дыры составляет 10 процентов массы всех звёзд в галактике. Предполагается, что она образовалась из колоссальных облаков газа, которые появились в результате столкновения двух галактик.

Два космических телескопа — «Джеймс Уэбб» и «Чандра» — использовали технику, называемую гравитационным линзированием, чтобы приблизить область космоса, где расположена галактика с чёрной дырой.

Метод заключается в том, что свет гораздо более близкого скопления галактик помог увеличить нужную область, расположенную намного дальше.

Телескоп «Джеймс Уэбб» запустили в 2021 году. Он находится на расстоянии миллион 600 тысяч километров от Земли. Это самая большая и мощная астрономическая лаборатория, когда-либо отправлявшаяся в космос. Она видит Вселенную в инфракрасном диапазоне.

«Чандра» гораздо старше, и у неё рентгеновское зрение. Этот телескоп начал свою работу в 1999 году. В том же году НАСА представило его первые изображения сверхновой Кассиопеи-А.

Спустя почти четверть века этот телескоп всё ещё вносит свой вклад в изучение Вселенной.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.