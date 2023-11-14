European Conservative: акт отчаяния – ЕС вынужден просить помощи у Илона Маска для запуска своих спутников

Задержки и неверные решения оставили Европу далеко позади в космической гонке. В результате Европейское космическое агентство (ЕКА) вынуждено просить о помощи владельца компании Space X Илона Маска в вопросе запуска своих спутников в космос. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, конструируемая европейцами ракета-носитель Ariane 6 всё ещё находится в разработке — из-за этих задержек ЕКА пришлось принять «определённые решения».

У Европейского союза сложились непростые отношения с Илоном Маском. После угрозы закрыть европейскую деятельность его социальной сети ЕС обратился к принадлежащему миллиардеру предприятию SpaceX с просьбой запустить свои спутники в космос, пишет издание The European Conservative.

ЕС заплатит компании Маска €180 млн за два запланированных в следующем году запуска — в апреле и в июле. Такой шаг является «актом отчаяния» перед лицом неудач в разработке новых установок по запуску спутников в рамках европейской космической программы и подчёркивает утрату Евросоюзом лидерства в этой области.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил о принятии им предложения от Европейского космического агентства об использовании мощностей SpaceX для осуществления запусков. Об этом он сообщил на встрече в Севилье, в которой вместе с представителями ЕКА приняли участие министры экономики Италии, Франции и Германии с целью обсуждения проблемы отсутствия европейских вариантов вывода спутников на орбиту, отмечает автор статьи.

Хотя Франция играет ведущую роль в европейских космических программах, ими управляет ЕКА, которое не является институтом ЕС. Основанная в 1975 году, эта межправительственная организация со штаб-квартирой в Париже, в которую входят 22 страны, ежегодно финансируется из совместных бюджетных средств на сумму около €7 млрд. Одним из наиболее важных проектов ЕКА является глобальная навигационная спутниковая система Европы Galileo. Для поддержания работоспособности европейского аналога американской системы GPS необходимо выводить спутники в космическое пространство, что ЕКА больше не под силу.

Европа когда-то была мировым лидером по запускам космических ракет. В период с 2015 по 2019 год французская компания Arianespace занимала 40% рынка коммерческих запусков, однако сейчас её значительно обогнали частные компании, такие как SpaceX. Фатальная ошибка произошла в 2014 году, когда французская компания решила не идти по пути таких предпринимателей, как Маск, и отказалась от разработки ракеты-носителя многоразового использования, которая оказалась не только работоспособной, но и более дешёвой альтернативой.

По словам Бретона, конструируемая европейцами ракета-носитель Ariane 6 всё ещё находится в разработке — из-за этих задержек ЕКА пришлось принять «определённые решения». На встрече в Севилье министры и ЕКА надеются заложить основы для перезагрузки европейской космической отрасли, чтобы снова сделать её конкурентоспособной и «избежать необходимости» просить Илона Маска о дополнительных услугах, завершает The European Conservative.