Hill: американский конгрессмен назвал «бредовой» идею о способности Байдена победить Трампа

Конгрессмен-демократ Дин Филлипс намекнул на то, что утратившему доверие американцев Джо Байдену не удастся одержать победу над Дональдом Трампом на следующих президентских выборах, сообщает The Hill. В частности, он назвал бредовой идею о возможной победе нынешнего главы Белого дома на грядущем голосовании.
Конгрессмен-демократ Дин Филлипс после очередного падения рейтингов президента США Джо Байдена назвал «бредовой» идею о том, что нынешний глава Белого дома сможет победить на предстоящих выборах экс-президента Дональда Трампа.
«Как член руководства Демократической партии в палате представителей я поддерживал и продвигал повестку Байдена, — написал Филлипс в соцсети X (бывший Twitter). — Я агитировал за него, голосовал за него. И я его уважаю. Но как кто-то может, прочитав это, сделать вывод, что он способен победить Дональда Трампа? Это бред».
Филлипс в своей публикации сослался на аналитическую статью Politico, в которой отмечалось, что в ноябре 11 из 13 различных опросов общественного мнения показали падение рейтингов Байдена.
Демократ из штата Миннесота столкнулся с резкой критикой в свой адрес после того, как недавно объявил о своём намерении бросить вызов Джо Байдену в предвыборной гонке, выдвинув свою кандидатуру от Демократической партии.
Защищая своё решение, Филлипс указал на «исторически низкий» рейтинг одобрения Джо Байдена. Он также сравнил шансы действующего президента с шансами Джимми Картера в 1980 году, заявив, что нынешний глава Белого дома столкнулся с аналогичными обстоятельствами.
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