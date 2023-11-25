Fox News: «борьба за выживание» — демократы идут ко дну вместе с Байденом

Демократы в отчаянии — сейчас речь идёт буквально об их «выживании», заявил экс-спикер палаты представителей США Ньют Гингрич в интервью Fox News. По его словам, демократы видят растущее движение правых популистов в Европе и понимают, что их партия находится на грани уничтожения. Добавляет тревоги их кандидат в президенты: демократы знают, что Байден безнадёжен, но избавиться от него не могут, считает бывший спикер.
НЬЮТ ГИНГРИЧ, экс-спикер палаты представителей США: Речь идёт о выживании (демократов. — ИноТВ). Мы наблюдаем поведение целой системы, которая понимает, что она буквально находится на грани уничтожения. Они смотрят на то, что произошло в Италии, смотрят на то, что произошло на прошлой неделе в Аргентине, — во всём мире идёт движение против леворадикальных социалистических ценностей. Взгляните на ту же Венгрию. Простые люди снова и снова говорят: «Нет, мы этого не хотим».
Посмотрите на количество поддерживающих Трампа — их всё больше и больше. Поэтому я полагаю, что то, что мы видим среди левых, — это отчаяние. Они буквально находятся в режиме выживания. Мы никогда такого не видели. Разве что так вёл себя Юг в 1860 году. Но кроме этого мы никогда не видели такого отчаяния в американской политике.
И дальше будет только хуже. У демократов — безнадёжный кандидат. Если взглянуть на Джо Байдена, становится понятно, что он не победит, а избавиться от него они не могут. Их противник становится всё сильнее, всё лучше и дисциплинированнее. И я думаю, что это приведёт к очень «взрывоопасному» моменту в американской истории.
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