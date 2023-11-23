Американский эксперт: от нынешней внешней политики Байдена Америке больше вреда, чем пользы

Для продвижения демократических ценностей по всему миру Вашингтону следует своим примером показать убедительную модель успешной демократии внутри собственной страны, достойную подражания за рубежом. Об этом пишет приглашённый эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион в колонке на сайте CNN. По его мнению, на внешней арене Соединённым Штатам нужно противодействовать конкретным угрозам по мере их возникновения, а не претендовать на мировое господство.

В настоящее время США оказались втянуты в три крупных геополитических кризиса против трёх значимых держав, выступая от имени стран, которые не связаны с Соединёнными Штатами договорными обязательствами, пишет приглашённый эксперт и представитель аналитического центра Defense Priorities Кристофер Маккаллион в колонке на сайте CNN.

Несмотря на объявленное временное перемирие и достигнутые договорённости по заложникам, американские войска продолжают пребывать на Ближнем Востоке с целью «сдерживания» Ирана и «Хезболлы» от возможного вмешательства в палестино-израильский конфликт, подвергая риску свои жизни. В Европе США руками Украины ведут опосредованную войну с Россией, а в Восточной Азии Вашингтон рискует катастрофическим столкновением с Китаем из-за статуса Тайваня.

Во время своего выступления в Овальном кабинете президент США Джо Байден заявил о взаимосвязи перечисленных горячих точек, сославшись на «глобальную борьбу между демократиями и автократиями» и цитату бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт о том, что Америка является «незаменимой нацией», добавив, что «американское лидерство скрепляет мир». Байден далее подчеркнул, что «обеспечение успеха Израиля и Украины жизненно важно для национальной безопасности Америки», напоминает Маккаллион.

Утверждения Байдена не выдерживают никакой критики, поскольку впутывание США в эти кризисы лишь порождает дополнительные ненужные риски, разжигает вражду и лишает американский народ ресурсов, которые имели бы лучшее применение дома. Американцы всё менее охотно готовы оплачивать бесконечные счета за военную помощь в конфликтах за границей, при этом недавние опросы общественного мнения показывают снижение ими поддержки как Израиля, так и Украины, причём как среди демократов, так и среди республиканцев.

Многолетняя внешняя политика США по сохранению постоянных друзей и врагов на Ближнем Востоке была контрпродуктивной по отношению к изначально заявленным целям по заинтересованности в поддержании стабильности в регионе. США последовательно поддерживали Израиль, несмотря на продолжающееся строительство поселений на оккупированных палестинских территориях и длительную блокаду сектора Газа, подпитывая израильско-палестинский конфликт, который теперь угрожает охватить весь регион.

Кроме того, несмотря на свой лозунг «Демократия против автократии», США поддержали войну Саудовской Аравии против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, которая привела к тому, что ООН назвала «худшим гуманитарным кризисом в мире», в результате которого погибло около 377 тыс. человек, отмечает автор статьи.

Байден также делал неправдоподобные заявления о том, что якобы «если Россию не остановить на Украине, то Путин пойдёт дальше в Польшу или страны Балтии». Американский лидер также необоснованно предполагал, что если Россия не потерпит «решительного поражения» на Украине, то Китай осмелится вторгнуться на Тайвань.

США следует принять более сдержанную и менее рискованную внешнеполитическую стратегию, которая бы более чётко расставляла приоритеты среди иностранных интересов, была бы менее склонна провоцировать своих далёких соперников и была бы в большей степени ориентирована на внутренние ресурсы и потребности Америки, советует эксперт.

Прежде всего, у США не должно быть «вечных» союзников и врагов. Как однажды сказал бывший президент Ричард Никсон: «Наши интересы должны определять наши обязательства, а не наоборот». Военные союзы влекут за собой обязательства по ведению войны от имени другой страны, если это необходимо. Поэтому Америке следует вступать в альянсы для противодействия конкретным угрозам по мере их возникновения, а не претендовать на мировое господство.

Помимо этого, США следует прекратить объединять своих противников, что сейчас наблюдается в отношениях между Китаем, Россией и Ираном, которые координируют свои действия на внешнеполитической арене в противовес Вашингтону. И, наконец, Белому дому следует переложить бремя управления региональными угрозами на своих партнёров, особенно на Ближнем Востоке и в Европе, поскольку дефицит боеприпасов на Украине наглядно показал ограниченность ресурсов Америки.

Сокращение чрезмерно растянутого военного присутствия США побудит региональные государства, заинтересованные в самосохранении, объединить силы для противодействия локальным угрозам. Маккаллион утверждает, что перекладывание бремени на региональных партнёров также снизит риск втягивания США в крупную войну и снизит существенные затраты на содержание вооружённых сил за рубежом. Географическая удалённость от Евразии позволяет США перекладывать ответственность на других, оставаясь при этом в безопасности.

Для продвижения демократических ценностей по всему миру Соединённым Штатам следует своим примером показать убедительную модель успешной демократии внутри собственной страны, достойную подражания за рубежом. Байден заявляет, что «Америка является маяком для мира». Тем не менее пока Соединённые Штаты пытаются поддержать свою империю, сама Америка страдает, завершает CNN.