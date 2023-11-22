Американский конгрессмен: США работают против себя, а Россия богатеет

В мире происходит фундаментальная перестройка, впервые со времён Второй мировой войны. Теперь противники США создают новый союз, который грозит поменять весь мировой порядок, заявил американский конгрессмен Майкл Уолтц в эфире Fox News. Россия, Китай, Иран и их единомышленники чувствуют слабость Вашингтона и пользуются этим.

К нам присоединяется конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майкл Уолтц, отмеченный наградами ветеран «зелёных беретов». Он служит в комитете по вооружённым силам, иностранным делам и разведке.

Итак, конгрессмен, очевидно, что вы в курсе всего, что происходит, насколько мы вовлечены. Очень интересно и немного нервирует, когда наблюдаешь за следующим шагом Путина, его участие, участие Северной Кореи.

И я также заметила, что на днях Владимир Путин сказал, что его очень беспокоит гибель людей на Ближнем Востоке и участие Америки в этой битве. Как вы можете всё это прокомментировать?

МАЙКЛ УОЛТЦ, конгрессмен: Марта, позвольте, я вернусь к вашему предыдущему сегменту про генерала Кейна, потому что он затронул важную тему по поводу того, что происходит между Ираном, Россией, китайской коммунистической партией с председателем Си, Северной Кореей.

Мы наблюдаем фундаментальную перестройку, союз наших противников, аналога которому мы не видели в современной американской истории. И председатель Си, когда он отправился с визитом в Москву на встречу с Путиным, практически сказал об этом открыто. Впервые за последний век появилась возможность переделать мировой порядок.

Во главе мирового порядка после Второй мировой войны стояли Соединённые Штаты и Запад. Так что они увидели здесь возможность, почувствовали слабость Вашингтона, именно поэтому мы сейчас наблюдаем их движение.

И если вернуться к этому вызывающему озабоченность вопросу про Иран и Россию и этот союз по расчёту, который сейчас складывается. Помните, СВПД, соглашение по Ирану, не охватывало разработку Ираном баллистических ракет. Так что они беспрепятственно занимались их разработкой.

Потому что сделка по Ирану была направлена только на обогащение урана, это было одним из основных недостатков. Санкции ООН в отношении баллистических ракет были только что сняты, Соединённые Штаты не возражали.

И наконец, мы слышали — и я, и многие другие слышали, — что пока Иран богатый, пока поступают деньги, даже пусть это счета третьей стороны, где их всё же можно ощутить... Как те шесть миллиардов за заложников или десять миллиардов в виде отказа, который только что был разрешён к переводу из Ирака в Иран.

Теперь они могут использовать эти деньги не только для финансирования терроризма, но и для покупки оружия у Москвы. Так что вы видите, как наши доллары текут прямо через Тегеран, прямо через доверенных лиц террористов, нападающих на Израиль, на наши войска.

И потом прямиком в Москву на покупку продвинутых систем ПВО, современных истребителей. А взамен им дают ракеты для ударов по Украине. Мы же буквально работаем против самих себя.

И наконец, Марта — и это основополагающий момент — это цена на нефть. Пока цена на нефть высокая — а эта администрация ограничивает нашу способность добывать нефть и газ, — Иран богатеет, Россия богатеет. У них есть деньги в их сундуках, чтобы помогать друг другу подпитывать их войны.

Вот такая политика Вашингтона.

Вы говорите о том, как мы всей этой политикой помогли набить карманы Ирана огромными суммами денег. Даже в случае с Россией, они в итоге заработали гораздо больше денег после введения санкций, направленных против них же, путём продажи дешёвой нефти Китаю. А это ещё и укрепило те отношения.

Так что эта паутина очень сильно запутана. А мы сейчас в очень сложном положении, в очень важный момент для американской истории столкнулись со всем этим. Конгрессмен, всегда рады вам. Большое спасибо, что присоединились к нам. Счастливого Дня благодарения! Рады были вас видеть, сэр!

МАЙКЛ УОЛТЦ, конгрессмен: Спасибо, Марта! Не хотел испортить вам День благодарения своей речью. Хорошего праздника, мы будем продолжать борьбу.

Это называется реальность. Спасибо! Большое спасибо!

Дата выхода в эфир 21 ноября 2023 года.