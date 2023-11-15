Le Figaro: экономика России держится лучше, чем ожидалось

Россия смогла пережить санкции лучше, чем ожидалось, признают эксперты. Она переориентировала свои торговые потоки, заработала на продаже нефти и газа, нашла обходные пути. Кроме того, российская экономика растёт благодаря военно-промышленному комплексу. Так что Россия сможет вести военные действия как минимум до 2025 года, пишет Le Figaro.

В Москве с 4 ноября проходит выставка-форум «Россия» — и символично, что проводится она на ВДНХ, где все свои лучшие достижения показывал в своё время Советский Союз, пишет Le Figaro. И сегодня там хотят показать современную Россию, эффективную и гордящуюся своей идентичностью, «более качественной во всех отношениях по сравнению с «извращённым» Западом».

Автор статьи сравнивает туннель, по которому посетители попадают на выставку, с ускорителем частиц. Все регионы, включая недавно присоединившиеся к России, соревнуются друг с другом в интерактивных цифровых мероприятиях, предвещая будущее страны, на которой война на Украине никак бы не сказалась.

И эксперты признают, что на данном этапе экономика России выглядит весьма устойчивой, хотя они предвещают, что в долгосрочной перспективе она станет несбалансированной и ослабленной. «Адаптация к западным санкциям прошла лучше, чем ожидалось, в частности благодаря невероятному росту оборонного бюджета», — приводит издание комментарий одного из политологов. К тому же Россия смогла переориентировать свои торговые потоки на Китай, Турцию, страны Персидского залива, а также обходить западные санкции и приобретать всё необходимое оборудование.

В итоге у России «завидный по западноевропейским меркам рост ВВП»: 5% в сентябре и 2,8% по итогам 2023 года. И это стало возможно именно благодаря военно-промышленному комплексу. В итоге показатель роста обрабатывающей промышленности достиг 6%, а номинальная зарплата за полгода выросла на 13%.

Ещё один фактор российского роста — углеводороды. Поскольку санкции против российских нефти и газа ввели довольно поздно, в прошлом году Россия смогла получить большую прибыль от их экспорта. И фактически Россия продолжает торговать своей нефтью по цене около $74 за баррель, что значительно выше установленного Западом порога в размере $60. Запад не готов угрожать Индии и Китаю наказанием за обход их санкций, он не хочет портить отношения с третьими странами.

Эксперты задаются вопросом, как долго может продолжаться такое функционирование российской экономики, и стараются углядеть признаки её замедления. «Увеличивая ВВП за счёт военных расходов, вы не повышаете качество жизни или потенциал роста», — говорят они. Однако, по данным Франко-российского исследовательского центра, Россия сможет продолжать военные действия как минимум до 2025 года, пишет Le Figaro.