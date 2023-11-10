Kurier: золото помогает России обходить западные санкции

После нефти и газа золото — это один из основных источников дохода для российской экономики, сообщает Kurier. И Москва продолжает активно зарабатывать на его продаже, при этом используя драгоценный металл для обхода западных санкций. Как заявляют в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью, золото сначала поставляется в страны, которые не присоединились к эмбарго, а там переплавляется, чтобы скрыть страну происхождения.

После нефти и газа золото остаётся для России основным источником дохода и финансирования боевых действий на Украине, сообщает Kurier. К тому же она использует драгоценный металл для обхода западных санкций. Москва осознанно пытается «отмыть санкционированное золото, чтобы скрыть его происхождение, а потом прячет его в цепочках поставок и продаёт в Великобританию и весь остальной мир», заявили в британском Национальном агентстве по борьбе с преступностью.

По информации агентства, Кремль в больших объёмах поставляет золото в страны, которые не присоединились к эмбарго. Там же оно переплавляется, после чего установить страну происхождения уже не представляется возможным.

В связи с этим Лондон объявил о введении новых санкций против отдельных лиц и компаний, задействованных в торговле российскими золотом, нефтью, а также другими стратегическими ресурсами. К примеру, против сети компаний в Саудовской Аравии, через которые в Россию пришло больше $300 млн прибыли от продажи золота. К тому же британцы приняли штрафные меры против двух крупнейших российских производителей драгоценного металла.

Национальное агентство по борьбе с преступностью опубликовало эту информацию с целью помешать обходу британских санкций. Наряду с Великобританией запрет на импорт российского золота ввели также США, Япония, Канада и страны ЕС.