Kurier: золото помогает России обходить западные санкции

22:40
The Times: IFAB может изменить правила с целью защиты судей
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) может изменить правила с целью защиты судей, подвергающихся оскорблениям.
22:38
Бобровский вошёл в четвёрку лучших вратарей прошлой недели в НХЛ
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вошел в четвёрку лучших вратарей прошлой недели в НХЛ.
22:36
Путин поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации россиян из Газы
Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил египетского коллегу Абделя Фаттаха ас-Сиси за всестороннее содействие в эвакуации российских граждан из сектора Газа.
22:25
Политик Филиппо: Запад может убрать Зеленского
Страны НАТО изменили отношение к Владимиру Зеленскому и могут убрать его с поста, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
22:24
Бушманов: «Спартак» занимает не своё место в таблице РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о положении столичного клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:20
Ковальчук: кумиров, которые могли бы меня мотивировать, нет
Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук рассказал, откуда черпает мотивацию.
22:15
Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»
Двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук ответил на вопрос о возвращении в «Спартак».
22:11
Президенты России и Египта обсудили в телефонном разговоре ситуацию в Газе
Российский лидер Владимир Путин обсудил со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси обстановку в секторе Газа в ходе телефонного разговора, сообщил официальный представитель президента Египта Ахмед Фахми.
22:08
Правнук Нельсона Манделы призвал ЮАР ввести санкции в отношении Израиля
Правительство ЮАР должно ввести санкции в отношении Израиля, заявил в эфире RT правнук Нельсона Манделы.
22:08
Мбаппе обошёл Головина в голосовании за приз лучшему футболисту октября в Лиге 1
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выиграл приз лучшему футболисту октября в чемпионате Франции.
21:55
Израильский активист заявил о притеснении палестинцев полицией Иерусалима
Израильский активист Ариэль Давыдов, который отказался вступать в ЦАХАЛ, рассказал в эфире RT о «коррумпированной системе» властей Израиля, основанной на «порабощении палестинцев».
21:53
ESPN: Усик и Фьюри подерутся в Эр-Рияде в феврале 2024 года
Украинский боксёр Александр Усик и британец Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
21:49
Цыплаков принёс «Спартаку» победу над московским «Динамо» в КХЛ
«Спартак» победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:49
MMA Orbit: Хизриев встретится с Мурадовым на турнире UFC в феврале
Российский боец смешанных единоборств Алиасхаб Хизриев проведёт следующий поединок на турнире UFC в феврале.
21:46
ООН выступила против использования противопехотных мин
Официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против применения противопехотных мин в любой точке мира. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать использование украинскими военными противопехотных мин в Изюме и Донецке в нарушение Оттавской конвенции.
21:43
Мостовой: если ситуация в мире была бы другой, можно было съездить в «Атлетико Сеаренсе»
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на приглашение президента бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари да Силвы на просмотр.
21:42
Адвокат: иск группы граждан Турции против Нетаньяху пока рассматривает Минюст
Иск группы турецких граждан против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, поданный в МУС, ещё не направлен в суд, а находится на рассмотрении в Министерстве юстиции Турции.
21:37
Полянский: США ждут последствия в случае перехвата оружия в Оманском заливе
США ждут серьёзные последствия, если американские власти продолжат перехватывать в Оманском заливе военные грузы для их отправки на Украину, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
21:25
РИА Новости: у ушедшего в отставку главы кабмина Самарской области прошли обыски
Обыски проводятся у бывшего первого вице-губернатора и председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, сообщают источники.
21:24
Президент сербского «Спартака» уверен, что Кержакова ждёт хорошее тренерское будущее
Президент «Спартака» из Суботицы Никола Симович прокомментировал отставку Александра Кержакова с поста главного тренера.
21:19
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Украина без поддержки США не протянет до конца года
Украина вряд ли сможет выстоять до конца текущего года без поддержки со стороны США. Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
21:15
Автоэксперт объяснил контроль ГП над взиманием утильсбора с ввозимого транспорта
Автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил RT, зачем Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с взиманием утилизационного сбора с транспортных средств, ввозимых физическими лицами.
21:12
Дубль Глотова помог СКА победить «Ак Барс» в матче КХЛ
СКА победил «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
21:11
Жирков предложил сборной России сыграть с командой Медиалиги
Бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче отечественной национальной команды против сборной Кубы.
21:10
Турецкая комиссия по международным вопросам обсудит вступление Швеции в НАТО
Комиссия по международным вопросам парламента Турции 16 ноября начнёт обсуждение протокола о вступлении Швеции в НАТО, сообщает агентство Anadolu.
20:59
Тренер Макгрегора: я переживал за психическое здоровье Конора
Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал о своих эмоциях во время простоя своего подопечного без поединков.
20:56
Президент «Атлетико Сеаренсе» пригласил Александра Мостового на просмотр
Президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари да Силва пригласил Александра Мостового на просмотр.
20:56
Правнук Манделы: ситуация в секторе Газа хуже, чем то, с чем столкнулась ЮАР
Ситуация в секторе Газа гораздо хуже, чем то, с чем столкнулись жители ЮАР во времена апартеида, рассказал в интервью RT Майибуйе Мандела — правнук легендарного южноафриканского политика Нельсона Манделы.
20:52
Байден выразил надежду на налаживание контактов между США и Китаем
Президент США Джо Байден в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином выразил надежду на налаживание контактов между двумя странами.
20:43
Экс-госсекретарь США Помпео войдёт в совет директоров оператора «Киевстар»
Экс-госсекретарь США Майк Помпео войдёт в совет директоров одного из самых крупных украинских сотовых операторов «Киевстар» в качестве независимого неисполнительного директора.
20:39
Медведев: после завершения карьеры попробую, например, стать гонщиком-любителем
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры.
20:36
В Израиле арестовали палестинскую журналистку на восьмом месяце беременности
В Израиле арестовали палестинскую журналистку Сумайю Джавабир на восьмом месяце беременности без предъявления обвинений — её муж теперь воспитывает троих детей в одиночку.
20:35
НБА рассматривает возможность расширения в Канаду и Мексику
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) после заключения нового телевизионного соглашения рассматривает возможность расширения.
20:30
МИД: Россия благодарна Египту за содействие в эвакуации россиян из Газы
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил благодарность послу Египта в Москве Назиху Нагари за содействие Каира в эвакуации россиян из сектора Газа.
20:26
«Ювентус» продлил контракт с дисквалифицированным за ставки футболистом Фаджоли
Итальянский «Ювентус» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба и сборной Италии Николо Фаджоли, несмотря на отстранение игрока от футбола на семь месяцев за ставки.
20:25
Кулемзин: из-за обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен младенец
Мальчик 2023 года рождения получил ранение в результате обстрела Донецка украинскими войсками, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
20:23
Школе в Калужской области поручили провести работу после конфликта из-за телефона
Минобразования Калужской области поручило директору школы в Обнинске провести работу с учителем и учениками после конфликта из-за использования телефонов на уроке.
20:21
Музыкант Соколов назвал смерть Андрея Шаталина большой утратой
Солист группы «Чёрный квадрат» Игорь Соколов выразил соболезнования в связи со смертью сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина.
20:17
Sky News: полиция арестовала подозреваемого в гибели хоккеиста Джонсона
Полиция арестовала мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве нападающего «Ноттингем Пантерс» Адама Джонсона.
20:16
Восьмилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Барнауле
Восьмилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Барнауле.
20:15
В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 16 м/с
В Тюменской области до 14:00 16 ноября ожидается сильный ветер, порывы могут достигать 16 м/с.
20:11
Большинство россиян заявили, что ребёнку нужно купить телефон к семи годам
Согласно новому исследованию, 58% россиян полагают, что ребёнку нужно купить собственный телефон примерно к семи годам, чтобы он в любой момент мог связаться с родителями.
20:11
Боррель заявил, что не может назвать сроки поставок истребителей F-16 на Украину
Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что конкретных сроков поставок Украине первых истребителей F-16 американского производства не существует.
20:06
Буданов считает, что Киев может не пойти на мир с Москвой даже после СВО
Украина может не подписать мирный договор с Россией даже после того, как завершится спецоперация, считает начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.
20:05
Иммунолог Болибок назвал естественным подъём заболеваемости COVID-19 осенью
Врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что коронавирус приобрёл характер сезонной инфекции, и подъём заболеваемости в осенний период является естественным.
20:03
Шведу в Китае скандируют «MVP» и ставят «Катюшу»
Болельщики китайского клуба «Шаньси» скандируют «MVP» в адрес российского защитника команды Алексея Шведа.
19:58
РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) сняла с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков.
19:46
Аверины — об участии на Олимпиаде-2024 по критериям FIG: у нас всё сложнее
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины высказались о возможном участии на Олимпийских играх — 2024 по критериям Международной федерации гимнастики (FIG).
19:43
Бытовая техника стала самой популярной категорией товаров в распродажу 10—12 ноября
Бытовая техника и электроника стали самыми популярными категориями товаров во время распродажи 11 ноября.
19:43
Лукашенко пригласил Путина на саммит ОДКБ в ходе телефонного разговора
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит ОДКБ в Минск в ходе недавнего телефонного разговора.