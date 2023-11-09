Bloomberg: БРИКС и «Большая семёрка» поменяются местами

Уже сейчас объём экономик стран БРИКС, включая новых членов, превышает экономику стран «Большой семёрки», а к 2040 году, по оценке Bloomberg, эта разница будет двукратной. А экономическая мощь претворяется в политическую силу, так что рост БРИКС окажет влияние на весь мир.

В 2001 году на долю стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки — приходилось 19% мирового ВВП по паритету покупательной способности. Сегодня, с учётом стран, которые собираются присоединиться к блоку, эта доля составляет 36%, пишет Bloomberg. К 2040 году этот показатель вырастет до 45%, что более чем вдвое превысит вес стран «Большой семёрки», отмечает автор статьи.

Быстрый рост БРИКС трансформирует всю мировую экономику. Автор статьи отмечает, что члены БРИКС в меньшей степени отстаивают свободный рынок и демократию, чем развитые экономики, но их рост может увеличить и их влияние.

Когда БРИКС только формировалась, у группы было всего два критерия для вступления: крупная экономика и тенденция к быстрому росту. Под эти критерии подходили Бразилия, Россия, Индия и Китай, к тому же их названия сформировали запоминающуюся аббревиатуру.

«Идея оказалась чрезвычайно успешной», — отмечает автор статьи. Затем к ним присоединилась Южная Африка, а в этом году группа БРИКС пригласила к себе ещё шесть стран: Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Новой аббревиатуры найти не удалось, отмечает автор статьи; группа, скорее всего, будет переименована в БРИКС+.

Изменились и критерии. Например, Индонезия по размеру экономики больше, чем Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, но в группу не входит. И Нигерия, и Таиланд превосходят Иран; Мексика и Турция опережают Аргентину.

«Расширение БРИКС связано не столько с экономикой, сколько с политикой. Причина расширения в том, чтобы бросить вызов доминированию США, свергнуть доллар как основную мировую валюту и создать институты, альтернативные Международному валютному фонду и Всемирному банку, ориентированным на Вашингтон», — пишет автор статьи.

У БРИКС есть свои преимущества: размер, разнообразие и амбиции. Во-первых, расширенный БРИКС уже больше, чем «Большая семёрка». В 2022 году на долю блока приходилось 36% мировой экономики по сравнению с 30% у G7. К 2040 году эксперты оценивают эту разницу в 45% и 21%. «Фактически, БРИКС+ и «Большая семёрка» поменяются местами», — пишет автор. А экономический вес означает политическое влияние.

Во-вторых, в блок войдут крупнейшие экспортёры нефти (Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Иран) и импортёры (Китай и Индия). Если им удастся перевести расчёты по нефтяным сделкам в другие валюты, это скажется на позиции доллара в международной торговле и мировых валютных резервах.

В-третьих, именно к этому БРИКС и стремится. Китай продвигает идею использования юаня, Бразилия говорит о необходимости альтернативы доллару, Россия переориентирует торговлю на национальные валюты в условиях санкций.

Но есть у БРИКС+ и некоторые проблемы. В частности, подъём блока во многом был связан с невероятным ростом Пекина — в среднем 9% в год в период с 2000 по 2019 год. Этот темп, как ожидается, снизится до 4,5% в 2020-х годах, 3% — в 2030-х и 2% — в 2040-х годах. Возможно, место Китая как двигателя блока займёт Индия, но ни её экономический подъём, ни её политические амбиции вряд ли смогут сравниться с Китаем.

«Да, БРИКС объединяет экспортёров и импортёров нефти за одним столом, но некоторые из них привержены нефтедолларам», — отмечает автор статьи. Саудовская Аравия и ОАЭ имеют привязку валюты к доллару США, а другие страны предпочитают расчёты в долларах как в самой популярной валюте. Внутри БРИКС нет желания продвигать какую-то одну другую валюту. Россия не хочет получать рупии из Индии в обмен на свою нефть, а Индия не хочет платить в китайских юанях, поскольку конкурирует с Китаем на геополитической арене.

Наконец, расширенному блоку не хватает консенсуса и сплочённости. У Индии приграничный спор с Китаем. Саудовская Аравия и Иран участвуют в опосредованных войнах друг против друга. Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия подписали меморандум с США и Европой о создании экономического коридора, который будет конкурировать с китайской инициативой Нового шёлкового пути.

БРИКС пытается создать альтернативу МВФ и Всемирному банку, но пока что это остаётся скорее в планах. Новые институты, созданные БРИКС, малы и не очень активны. Идея единой валюты БРИКС с единой денежно-кредитной политикой сегодня выглядит особенно маловероятной, считает автор статьи. Бразилия снижает процентные ставки, Россия агрессивно их повышает, а ОАЭ и Саудовская Аравия подражают тому, что делает Федеральная резервная система США. Если зона евро старается создать единую валютную и денежную политику, подходящую для всех, БРИКС не может найти этот единый знаменатель.

И всё же невероятный подъём БРИКС будет иметь значительные последствия для мировой экономики. Центр тяжести сместится в сторону Востока и Юга, где меньше стран отвечают критериям демократичности. Доля мирового ВВП стран, которые относятся к частично свободным или несвободным экономикам, уже выросла с 24% в 1990 году до 49% в 2022-м. По прогнозам Bloomberg, к 2040 году она вырастет до 62%.

«БРИКС изменит мир, но, возможно, в большей степени из-за их растущей доли в ВВП и различий в политических и экономических системах, чем из-за реализации грандиозных планов политиков», — делает вывод Bloomberg.