Dialogue works: время США прошло, страны БРИКС идут им на смену

После окончания холодной войны Соединённые Штаты стали терять влияние и позиции по всем показателям, отмечает бывший военнослужащий и чиновник США Мэтью Хох в интервью Dialogue works. А набирать обороты стали Китай, Индия и Россия, потому что они инвестировали в себя, поясняет он. Штаты, в свою очередь, занимались лишь расширением своей империи за счёт других.

Мы сейчас видим перемены в отношении России, Китая, Индии, которая в ближайшие годы станет великой сверхдержавой. Таких больших перемен прежде мы не видели. Сейчас у нас есть Россия, Китай, Индия, БРИКС… Как, по вашему мнению, эти изменения скажутся на внутренней обстановке в США?

МЭТЬЮ ХОХ, бывший морской пехотинец США: США давно к этому шли. Я думаю, что в этом ключевая особенность эпохи, наступившей после холодной войны. Америка была гегемоном однополярного мира, американская империя, и она медленно разрушается, медленно скатывается. Если посмотреть на другие страны, которые вы только что перечислили, почему они стали крупными игроками на мировой арене? Почему они стали так сильно вовлечены, как не были десять-двадцать-тридцать лет назад? Почему они смогли держать дверь открытой для себя, для встреч, для приезжающих к ним людей и заниматься дипломатией? Почему Соединённые Штаты постоянно остаются за скобками?

Я думаю, их сила происходит оттого, что они инвестировали в себя, они выстроили себя изнутри. А в случае с США вы видите внутреннее ослабевание, медленный коллапс по всем показателям. Ожидаемая продолжительность жизни в США падает. Возьмите хоть образование, хоть инфраструктуру в энергетике, хоть инфраструктуру в транспорте — о какой инфраструктуре ни поговорить, её игнорировали десятилетиями. Экономика на дне, и очень мало заботы проявляется в отношении людей в США. Политика выродилась в политику разных идентичностей: красные против синих, сторонники прав геев против противников, сторонники права на аборты против противников. В этом ключевые черты нашей политики. Главный вопрос к правительственным кругам об инвестировании в наш народ: у нас в США 150 миллионов человек живут, еле сводя концы с концами, что мы будем с этим делать? Всё это игнорируется, на всё это не обращают внимания.

И есть эта жадность… Я уже упомянул концепцию «Сила порождает право». Корнел Уэст об этом говорит, что США находятся на перекрёстке парадигмы «Сила порождает право» и «Жадность — это хорошо». Так что когда у вас империя стремится лишь к потреблению, не выстраивая себя, не сохраняя империю, но расширяя её за счёт других... И посмотрите на другие страны, которые инвестировали сами в себя, в частности Китай, Индия, как они нарастили свою экономику. Сила БРИКС происходит от этих стран, которые сами себя развили, но также благодаря идее о сотрудничестве, координации, совместной работе. Думаю, никто не сможет сказать, что эти черты присущи американской империи.

Дата выхода в эфир 29 октября 2023 года.