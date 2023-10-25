GT: неспособность США урегулировать палестино-израильский конфликт демонстрирует недостатки существующего миропорядка

Существующий мировой порядок, сформированный после Второй мировой войны при активном участии США и ряда европейских держав, содержит в себе внутренний конфликт геополитических интересов и не является идеальным, пишет Global Times. Новые тенденции всё чаще вступают в противоречие со стремлением США сохранить своё доминирование, о чём свидетельствует обострившийся конфликт между Израилем и ХАМАС. Ключевой вопрос заключается в том, как США отреагируют на эти изменения и будут ли готовы делиться властью с другими, подчёркивается в статье.

После обострения конфликта на Ближнем Востоке некоторые американские и западные СМИ попытались использовать это для того, чтобы вновь разжигать разногласия и опасения на Западе в отношении таких держав, как Китай и Россия, отмечает Global Times. В частности, в недавней статье издания The New York Times визит президента США Джо Байдена в Израиль напрямую противопоставляется визиту президента России Владимира Путина в Китай.



Кроме того, некоторые эксперты и аналитики заявляют, что израильско-палестинский конфликт может предоставить Китаю и России новые возможности для того, чтобы «реформировать существующий международный порядок». А в недавнем докладе двухпартийного комитета конгресса США говорится о том, что Америка должна подготовиться к тому, чтобы сдерживать Китай и Россию одновременно, и отмечается, что в настоящее время она плохо подготовлена к потенциальным экзистенциальным вызовам ближайших десятилетий.



Истинные причины израильско-палестинского конфликта довольно сложные. Однако всё более широкая часть мировой общественности приходит к выводу, что маргинализация палестинской проблемы со стороны США и европейских союзников послужила основным фактором для разжигания войны, отмечается в статье. А неспособность Вашингтона урегулировать этот конфликт подчёркивает несовершенство существующего мирового порядка и тот факт, что влияние США и Европы слабеет.



Нынешний мировой порядок был сформирован после Второй мировой войны при активном участии США и ряда европейских держав. Однако он содержит в себе конфликт геополитических интересов и не является идеальным, подчёркивается в статье: «По сути, это распределение власти и интересов под руководством США — и на него, естественно, напрямую влияют внутриполитические и экономические изменения, происходящие внутри США и стран Европы».



Если вспомнить этапы и попытки урегулировать палестинскую проблему, от Мадридской конференции в октябре 1991 года и подписания соглашений в Осло в 1993 году — до усилий со стороны администрации президента Дональда Трампа, направленных на примирение, то станет очевидным, что этот застопорившийся процесс демонстрирует не только внутренние противоречия, которые существующий порядок не способен урегулировать, но и вероятность того, что эти противоречия вновь всплывут на поверхность, предупреждает Global Times.



Появление новых сил на мировой арене бросает вызов структурам политической и экономической власти, где традиционно доминировал Вашингтон. И в частности, на Ближнем Востоке США становится всё труднее контролировать различные региональные силы, говорится в статье.



Попытки Вашингтона использовать свою гегемонистскую власть для того, чтобы консолидировать своё доминирование, по существу подрывают саму структуру, которую он стремится сохранить, отмечает Global Times. Примером этому может послужить провал американской политики в отношении Ирака и инициативы «Большого Ближнего Востока».



При этом изменения во внутренней политике и в экономических структурах, которые происходят в последнее время в США и Европе, особенно поляризация политических кругов, приводят к тому, что политика нынешних правительств становится всё менее решительной, подчёркивается в статье. В итоге у американских и европейских властей уже не остаётся таких возможностей для посредничества в израильско-палестинском конфликте, как это было ранее.



Вот почему визит президента Байдена в Израиль фактически не привел к каким-либо ощутимым результатам в деле мирного урегулирования, поясняет Global Times. А уже существовашие ранее внутри нынешнего миропорядке геополитические конфликты и разногласия усилились из-за изменения глобальной динамики, и ярким примером здесь служит ситуация на Украине.



Но пока основное внимание Соединённых Штатов и Европы было сосредоточено на проблемах Украины и разногласиях с Россией, проблемы Ближнего Востока тоже никуда не исчезли — и внезапное наступление боевиков ХАМАС послужило напоминанием о том, что этот регион также является очагом геополитического конфликта. Кроме того, интересы США и Европы в этом регионе глубоко переплетены, пишет Global Times.



По оценкам некоторых экспертов, наступил исторический поворотный момент для трансформации прежнего мирового порядка, сложившегося после Второй мировой войны, и этот период будет отмечен повышенной турбулентностью, когда старые конфликты будут вновь вплывать на поверхность в разных проявлениях.



Как считает китайский политолог Чжэн Юннянь, старый порядок на наших глазах распадается — и это связано не только с подъёмом Китая. Тем не менее, США рассматривают Китай в качестве главного соперника и помехи для своих стратегических интересов, демонстрируя высокомерие и невежество, подчёркивается в статье. Но вряд ли намеренное подавление и сдерживание Китая поможет сохранить прежнюю мировую систему без изменений.



Можно либо пытаться удерживать прежний миропорядок до последнего, энергично используя традиционные стратегические меры — либо скорректировать его на основе более открытого мышления, подчёркивается в статье. Такой подход облегчит взаимодействие и сотрудничество между крупными мировыми и региональными державами, а также между развивающимися странами с целью построения новой мировой системы.



Ключевой вопрос заключается в том, как США и Запад отреагируют на эти изменения, отмечает автор. Готовы ли они будут отказаться от единоличной власти, чтобы разделить её с новыми силами, возникающими на мировой арене? В этом смысле новое обострение израильско-палестинского конфликта представляет собой серьёзный вызов для гегемонии США, заключает Global Times.