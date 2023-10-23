Bloomberg: Путин рассчитывает укрепить позиции, пока внимание всего мира переключилось на Ближний Восток

Как заявили опрошенные журналистами Bloomberg источники, далеко не все в рядах российской элиты разделяют оптимизм в отношении скорого успеха спецоперации, говорится в статье. И даже на фоне усугубляющегося кризиса на Ближнем Востоке представители США и других союзников по НАТО заявляют, что они по-прежнему продолжат выделять оружие и финансовую помощь для Киева.



Между тем Киев уверяет, что украинские войска будут продолжать контрнаступление, в том числе в районе стратегически важного города Бахмут. Как заявил Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, российские силы при этом терпят «катастрофические потери».

В частности, США пришлось временно прекратить финансирование Украины, чтобы избежать приостановки работы правительства. В то время как победа на выборах в Словакии Роберта Фицо, которого обвиняют в пророссийских взглядах, также свидетельствует о растущих разногласиях и проблемах в рядах членов Европейского союза, пишет Bloomberg.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также вызвал обеспокоенность по поводу гарантий безопасности среди союзников по НАТО во время недавних переговоров с Путиным на форуме в Пекине. Орбан стал первым европейским лидером, который встретился с российским президентом после того, как в марте этого года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест Путина по обвинению в соверщении предполагаемых военных преступлений, отмечается в статье.По оценкам международных аналитиков из Института изучения войны, Россия способна добиться некоторых «успехов на тактическом уровне» и адаптировать свою тактику. Однако это вряд ли приведёт к более масштабным стратегическим достижениям, полагают западные эксперты.По словам Зеленского, во время ещё одной телефонной беседы он поблагодарил президента США Джо Байдена за поставки на Украину ракет ATACMS большой дальности, которые на прошлой неделе впервые были использованы для нанесения ударов за линией фронта. Тем не менее в интервью телеканалу France-2 Зеленский признал, что существует риск того, что вспышка насилия в Израиле и секторе Газа отвлечёт внимание международного сообщества от проблем Украины.Со своей стороны, Байден обратился к американскому народу с призывом поддержать финансирование военных усилий Израиля и Украины. Он также подчеркнул, что ХАМАС и Путин «представляют угрозу» для демократии, отмечается в статье. Белый дом намерен направить в конгресс запрос о выделении очередной финансовой помощи для Киева в размере $61,4 млрд.