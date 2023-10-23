Bloomberg: Путин рассчитывает укрепить позиции, пока внимание всего мира переключилось на Ближний Восток
В Кремле убеждены, что события на данный момент развиваются в пользу России и что она сможет удержать под своим контролем территории на юге и востоке Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомлённые источники в политических кругах. По их словам, Москва намеренно «тянет время», пока Путин готовится к новым президентским выборам предстоящей весной, говорится в статье.
Цель этой стратегии состоит в том, чтобы обезопасить территорию и укрепить уже занятые рубежи, поскольку ни одна из сторон пока не может совершить решающий прорыв, поясняет автор. Путин «всё больше уверен» в том, что задействованные в спецоперации российские силы смогут продержаться и на протяжении ещё одной зимы, в то время американские и европейские союзники Киева вынуждены переключить своё внимание на углубляющийся конфликт между Израилем и ХАМАС, пишет Bloomberg.
Цель этой стратегии заключается в том, чтобы дождаться, пока в США и Европе будет нарастать усталость от конфликтов, в надежде, что со временем это вынудит западное руководство оказывать давление на Киев в поисках урегулирования, говорится в статье. После переговоров в Пекине с китайским лидером Си Цзиньпином, которые состоялись на прошлой неделе, Путин также посетил Ростов-на-Дону для участия в брифинге с начальником Генерального штаба армии Валерием Герасимовым в южном военном штабе, напоминает автор.
Министерство обороны России также заявило, что российские силы продолжают давать отпор украинским попыткам активизировать контрнаступление. Это подтвердили на прошлой неделе и британские сводки разведданных: по сведениям Министерства обороны Великобритании, российские военные пытаются добиться прогресса сразу по нескольким направлениям, где разгорелись ожесточённые бои.
Глава украинской армии Валерий Залужный, посетивший линию фронта в конце прошлой недели, также заявил, что российские силы продолжают наступление на Авдеевку с использованием штурмовых подразделений, большого количества танков и поддержки авиации и артиллерии, хотя украинская армия отражает эти атаки, говорится в статье. В то же время Киев заявляет, что намерен продолжать контрнаступление и зимой, несмотря на ухудшение погодных условий.
Хотя Киев уже получил от своих союзников из США и НАТО огромное количество оружия стоимостью несколько миллиардов долларов, включая танки, артиллерию и ракеты, в течение летнего периода он не смог добиться заметного прогресса в попытках вытеснить российские войска с хорошо защищённых позиций, отмечается в статье. Это усугубило разногласия в рядах западных союзников и осложнило оказание дальнейшей поддержки.
В частности, США пришлось временно прекратить финансирование Украины, чтобы избежать приостановки работы правительства. В то время как победа на выборах в Словакии Роберта Фицо, которого обвиняют в пророссийских взглядах, также свидетельствует о растущих разногласиях и проблемах в рядах членов Европейского союза, пишет Bloomberg.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также вызвал обеспокоенность по поводу гарантий безопасности среди союзников по НАТО во время недавних переговоров с Путиным на форуме в Пекине. Орбан стал первым европейским лидером, который встретился с российским президентом после того, как в марте этого года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге был выдан ордер на арест Путина по обвинению в соверщении предполагаемых военных преступлений, отмечается в статье.
По оценкам международных аналитиков из Института изучения войны, Россия способна добиться некоторых «успехов на тактическом уровне» и адаптировать свою тактику. Однако это вряд ли приведёт к более масштабным стратегическим достижениям, полагают западные эксперты.
Между тем Киев уверяет, что украинские войска будут продолжать контрнаступление, в том числе в районе стратегически важного города Бахмут. Как заявил Владимир Зеленский в недавнем телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, российские силы при этом терпят «катастрофические потери».
По словам Зеленского, во время ещё одной телефонной беседы он поблагодарил президента США Джо Байдена за поставки на Украину ракет ATACMS большой дальности, которые на прошлой неделе впервые были использованы для нанесения ударов за линией фронта. Тем не менее в интервью телеканалу France-2 Зеленский признал, что существует риск того, что вспышка насилия в Израиле и секторе Газа отвлечёт внимание международного сообщества от проблем Украины.
Со своей стороны, Байден обратился к американскому народу с призывом поддержать финансирование военных усилий Израиля и Украины. Он также подчеркнул, что ХАМАС и Путин «представляют угрозу» для демократии, отмечается в статье. Белый дом намерен направить в конгресс запрос о выделении очередной финансовой помощи для Киева в размере $61,4 млрд.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров, который недавно провёл встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и отказался комментировать утверждения США относительно «поставок боеприпасов» из Пхеньяна, тоже заявил, что цели Кремля «будут достигнуты быстрее», если Вашингтон переключит внимание на проблемы Ближнего Востока и это приведет к замедлению поставок оружия Киеву, пишет Bloomberg.
По мнению некоторых аналитиков, подобная ситуация на руку Москве. «Сейчас сохранение статус-кво устраивает Россию, поскольку она пытается переждать Запад», — считает Дара Массикот, старший научный сотрудник по вопросам обороны и безопасности программы «Россия и Евразия» Фонда Карнеги за международный мир. По её словам, российские силы стремятся как минимум удержать свои позиции, если не получится добиться большего прогресса в наступлении.
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